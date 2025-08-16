واشنطن تتوسط بين إسرائيل والأمم المتحدة بشأن أنشطة صندوق غزة الإنساني

كشف مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة لصحيفة “هآرتس” العبرية، أن الولايات المتحدة تضطلع بدور الوسيط بين إسرائيل والأمم المتحدة في محاولة لتهدئة التوتر المتصاعد بشأن أنشطة صندوق غزة الإنساني .

وبحسب المصدر، فإن المحادثات بين الجانبين "وصلت إلى مرحلة مهمة"، في إشارة إلى تقدم ملحوظ في الجهود الرامية لتجسير الهوة بين مواقف الطرفين، بعد شهور من التوتر والخلاف الحاد حول آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ودور المنظمات الدولية في ذلك.

يلعب آري لايتستون، الحاخام اليهودي والمسؤول الأمريكي البارز والمقرب من المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، دورًا محوريًا في هذه المفاوضات.

ويعرف لايتستون بموقفه النقدي الحاد تجاه الأمم المتحدة، وقد أبلغ مؤخرًا عددًا من الدبلوماسيين العرب أن المنظمة الدولية "شعرت بالتهديد" من الأنشطة المتزايدة لصندوق غزة الإنساني، دون أن يوضح طبيعة هذا التهديد.

الخلاف بين إسرائيل وصندوق غزة الإنساني الأمريكي، والذي تصاعد في أعقاب اتهامات متبادلة حول تحويل المساعدات أو استخدامها لأغراض سياسية، وضع الولايات المتحدة في موقف حرج، خاصة في ظل تزايد الضغط الدولي لتأمين وصول المساعدات إلى المدنيين في القطاع المحاصر.

ورفضت الأمم المتحدة والعديد من منظمات الإغاثة التعاون مع خطط المؤسسة، التي يرون أنها تتعارض مع المبادئ الإنسانية، و"تستخدم المساعدات كسلاح".

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن عمليات مؤسسة غزة الإنسانية "تشتت الانتباه عما هو مطلوب فعلياً"، وحثّ إسرائيل على إعادة فتح جميع المعابر.

وأصرت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى على أنها لن تتعاون مع أي خطة "لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية".