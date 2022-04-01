أحمد عيد عبد الملك: الكرة المصرية ما زالت تدفع ضريبة قرار الأهلي باستكمال دوري كورونا

أكد أحمد عيد عبد الملك، محلل قناة ETC، ونجم الكرة المصرية السابق، أن قرار الأهلي باستكمال الدوري في الموسم الذي ظهر فيه وباء كورونا، هو الذي أربك المواسم الكروية المتلاحمة في مصر حتى الآن.



وأضاف عبد الملك في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة المُذاع على فضائية ETC: "نعيش تلاحم ثلاثة مواسم بسبب إصرار الأهلي على استكمال موسم 2020، الأهلي قرر أن يستكمل الموسم وترك باقي الأندية تضرب رأسها في الحائط".



وتابع أحمد عيد عبد الملك: "كيف يودع أسوان وبتروجت كأس مصر ثم نجدهم يلعبان كأس مصر السابق، الأمور تدار بعشوائية كبيرة وتوسمنا في اتحاد الكرة الجديد خيرا لكننا لم نرى له نتائج إيجابية حتى الآن".



وأكمل نجم الكرة المصرية السابق: "إمام عاشور لاعب كبير والمنتخب كان يحتاجه في وسط الملعب، وهذا اللاعب سيصل لمستوى حسني عبدربه إذا استمر على نفس المستوى، وأداء دونجا حينما نزل بديلا أمام السنغال أبهرني".

وأتم محلل ETC تصريحاته: "إمام عاشور أفضل من ثلاثي الوسط في المنتخب السولية والنني وحمدي فتحي، ولا يوجد فيهم لاعب يملك مهارات وامكانيات إمام عاشور، ولو كنت مدير فنيا سأختار ثلاثي الوسط للمنتخب السولية وطارق حامد وإمام عاشور".