توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 1-4-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة 1- 4- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي .

برج الحمل

اجتماعيا ومهنيا: القمر الجديد في برجك يدفعك للانطلاق والحركة وتستقبل يومك بقدرة على التواصل رائعة.

عاطفيا: اقتران الشمس والقمر الجديد في برجك يلفت إليك الأنظار وتبدو متألقا.

برج الثور

مهنيا: ينصحك الفلك بحفظ الأسرار.. كن متحفظا ولا تعلن عن خططك وتجنب الأضواء.

عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزلك الثاني عشر مما يجعلك تميل اليوم نحو العزلة والتأمل ويساعدك ذلك أن ترى الأمور بصورة أوضح.

برج الجوزاء

مهنيا: القمر الجديد في منزل المشروعات يساعدك على الوصول لأهدافك ويدعمك زملاء مخلصون.

اجتماعيا وعاطفيا: تعدك الأفلاك بفترة أفضل وقد تشغلك اليوم صداقات ولقاءات مفيدة تسعى إليها.

برج السرطان

مهنيا: القمر الجديد معاكس في منزل العمل وعليك أن تكون موضوعيا في مناقشة من يعارضك الرأي.

عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط.. تستطيع أن تحسن التصرف وتتواصل بشكل جيد.

برج الأسد

مهنيا: القمر الجديد في منزل الحظ وتربطك بعملك اليوم علاقة عاطفية وتعمل بإخلاص.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدفعك للتخطيط لسفر أو رحلة وتقبل على المعرفة بحماس كبير.

برج العذراء

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تبدو اليوم متفائلا والفرصة سانحة لتحقيق تواصل أفضل.

مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزل المدخرات يعدك بيوم مناسب للتفكير في مشروعات مستقبلية وتخطط لها جيدا.

برج الميزان

عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في مواجهة برجك.. كن مستعدا للاجتهاد كي تحقق تكاملا مع من تحب أو مع شريك حياتك.

مهنيا وماليا: القمر الجديد بمواجهة برجك وتنصحك الأفلاك أن تحترس في خطواتك المهنية وخاصة في الأمور القانونية.

برج العقرب

صحيا ومهنيا: القمر الجديد في منزل الصحة ويساعدك ذلك أن تنظم جهودك وتوظفها جيدا.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمدك اليوم بالنشاط وتبدو أكثر ميلا للتفاهم مع من تحب وللانفتاح اجتماعيا.

برج القوس

مهنيا واجتماعيا: تعدك الأفلاك ببداية صفحة جديدة أو تتخذ اتجاها جديدا تحلم به.

عاطفيا: القمر الجديد في منزل الحب يعدك اليوم بالحب والسعادة وتبدو واثقا من نفسك.

برج الجدي

مهنيا وعائليا: اليوم تميل للعناد.. حاول ألا ترفض الاستماع لوجهات نظر المخلصين.

عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد معاكس، وينصحك الفلك أن تعيش في الحاضر وأن تستمتع به وأن تنسى آلام الأمس.

برج الدلو

عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزل العلاقات يدفعك للتعامل بود وحب فتزداد جاذبيتك.

مهنيا: تبدو اليوم ملهما بالأفكار اللامعة وتتمتع بمخيلة لا تنضب وتبرز مواهبك.

برج الحوت

مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزلك الثاني.. اعتن اليوم بخطواتك وحساباتك لتنجح في تحقيق إنجاز ونجاح.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي ينصحك بالحفاظ على اللباقة والتواضع والكتمان، ولا تتسرع في إعطاء وعود.