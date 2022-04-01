عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 1-4-2022

توقعات الأبراج وحظك
توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 1-4-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة 1- 4- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي .

برج الحمل
اجتماعيا ومهنيا: القمر الجديد في برجك يدفعك للانطلاق والحركة وتستقبل يومك بقدرة على التواصل رائعة.
عاطفيا: اقتران الشمس والقمر الجديد في برجك يلفت إليك الأنظار وتبدو متألقا.

برج الثور
مهنيا: ينصحك الفلك بحفظ الأسرار.. كن متحفظا ولا تعلن عن خططك وتجنب الأضواء.
عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزلك الثاني عشر مما يجعلك تميل اليوم نحو العزلة والتأمل ويساعدك ذلك أن ترى الأمور بصورة أوضح.

برج الجوزاء
مهنيا: القمر الجديد في منزل المشروعات يساعدك على الوصول لأهدافك ويدعمك زملاء مخلصون.
اجتماعيا وعاطفيا: تعدك الأفلاك بفترة أفضل وقد تشغلك اليوم صداقات ولقاءات مفيدة تسعى إليها.

برج السرطان
مهنيا: القمر الجديد معاكس في منزل العمل وعليك أن تكون موضوعيا في مناقشة من يعارضك الرأي.
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط.. تستطيع أن تحسن التصرف وتتواصل بشكل جيد.

برج الأسد
مهنيا: القمر الجديد في منزل الحظ وتربطك بعملك اليوم علاقة عاطفية وتعمل بإخلاص.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدفعك للتخطيط لسفر أو رحلة وتقبل على المعرفة بحماس كبير.

برج العذراء
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تبدو اليوم متفائلا والفرصة سانحة لتحقيق تواصل أفضل.
مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزل المدخرات يعدك بيوم مناسب للتفكير في مشروعات مستقبلية وتخطط لها جيدا.

برج الميزان
عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في مواجهة برجك.. كن مستعدا للاجتهاد كي تحقق تكاملا مع من تحب أو مع شريك حياتك.
مهنيا وماليا: القمر الجديد بمواجهة برجك وتنصحك الأفلاك أن تحترس في خطواتك المهنية وخاصة في الأمور القانونية.

برج العقرب
صحيا ومهنيا: القمر الجديد في منزل الصحة ويساعدك ذلك أن تنظم جهودك وتوظفها جيدا.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمدك اليوم بالنشاط وتبدو أكثر ميلا للتفاهم مع من تحب وللانفتاح اجتماعيا.

برج القوس
مهنيا واجتماعيا: تعدك الأفلاك ببداية صفحة جديدة أو تتخذ اتجاها جديدا تحلم به.
عاطفيا: القمر الجديد في منزل الحب يعدك اليوم بالحب والسعادة وتبدو واثقا من نفسك.

برج الجدي
مهنيا وعائليا: اليوم تميل للعناد.. حاول ألا ترفض الاستماع لوجهات نظر المخلصين.
عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد معاكس، وينصحك الفلك أن تعيش في الحاضر وأن تستمتع به وأن تنسى آلام الأمس.

برج الدلو
عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزل العلاقات يدفعك للتعامل بود وحب فتزداد جاذبيتك.
مهنيا: تبدو اليوم ملهما بالأفكار اللامعة وتتمتع بمخيلة لا تنضب وتبرز مواهبك.

برج الحوت
مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزلك الثاني.. اعتن اليوم بخطواتك وحساباتك لتنجح في تحقيق إنجاز ونجاح.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي ينصحك بالحفاظ على اللباقة والتواضع والكتمان، ولا تتسرع في إعطاء وعود.

الأبراج اليوم الجمعة 1- 4- 2022 برج الحمل الثور خبيرة الأبراج عبير فؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات إعادة مباراة مصر و السنغال

مفاجأة| مصر لديها فرصة.. من يلعب في كأس العالم حال استبعاد إيران ؟

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

"فودافون": مكالمات مجانية وإعفاء من رسوم الإنترنت لـ10 ملايين عميل تأثروا بالعطل

منتخب مصر يتقدم في التصنيف العالمي لـ الفيفا

تطبق بدءًا من اليوم.. قرارات جديدة للحكومة تزامنا مع شهر رمضان

تقرير المباراة يحكم| فيفا يفتح تحقيقًا في ملف تجاوزات لقاء السنغال ومصر

موضوعات متعلقة

الجوزاء بوشين والسرطان بيلعب بالكلام.. أبراج محترفة كذب

خبيرة أبراج: الجدي أصعب برج في الحب ومش بيجيب هدايا "فلانتين"| فيديو

ترشيحاتنا

550 ألف شخص يلجأون إلى روسيا من أوكرانيا وجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك

الزمالك يستضيف ساجرادا في مباراة تحصيل حاصل بـ دوري أبطال إفريقيا

الرئيس السيسي يوقع قانونا بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

الري: تجديد اعتماد مركز التدريب الإقليمي كجهة معتمدة لدى اليونسكو لثماني سنوات

فاروق الباز: مناهج كلية العلوم جامعة عين شمس تواكب ما درسته في أمريكا

200 جنيه شهريا لـ الدكتوراه.. حوافز للتميز العلمي بقانون الخدمة المدنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع:مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين الذين يقاتلوا فى كافة الميادين

نادين فى حوارلـ صدى البلد : خضعت لـ كورس فى الرسم بسبب "مين قال".. ووافقت على العمل قبل قراءته .. وأتابع سويتس وبطلوع الروح في رمضان

فى عيد ميلاد جومانا مراد .. فقدت ابنتها وعشقها لمصر جعلها تتقن اللهجة

رمضان 2022 .. التفاصيل الكاملة لـ يوتيرن وقنوات عرضه

فيديو

وزير الدفاع:مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين الذين يقاتلوا فى كافة الميادين

مرتضى منصور يرد على العضوة صاحبة الشعر الأحمر.. فيديو جراف

هل يلعب منتخب مصر في كاس العالم؟.. فيديو جراف

لا يوجد تخفيف احمال ..الكهرباء تطمئن المواطنين خلال شهر رمضان وتقدم نصائح للترشيد

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ