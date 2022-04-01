خلص المشوار… كارمن بصيبص تودع جمهور مسلسل عروس بيروت

نشرت الفنانة كارمن بصيبص صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت كارمن بصيبص في الصورة من كواليس آخر حلقة من مسلسل عروس بيروت ٣ مما أثار إعجاب متابعيها.

وعلقت كارمن علي الصورة قائلة:" خلص المشوار.. كل الحب من عائلة عروس بيروت لكل محبي المسلسل".

وانتهي عرض الجزء الثالث من عروس بيروت بعد أن سيطرت الدموع على أغلب أحداث الحلقة الأخيرة بعد وفاه الست ليلي و عادل عبود .

يذكر أن الفنانة كارمن بصيبص،قالت إنها متحمسة جدا لعرض الجزء الثالث من عروس بيروت، خاصة وأن هذا الجزء يركز أكثر علي العائلة ومشاكل أفرادها.

وأضافت كارمن بصيبص خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلام الناس" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن الجزء الثالث من مسلسل عروس بيروت به الكثير من الأحداث وسيعجب المشاهدين، مشيرة إلي أن الجزء الثالث يصل عدد حلقاته إلي 50 حلقة.

وأوضحت كارمن بصيبص، أنه حتي الآن لم ننتهي من تصوير حلقات الموسم الثالث بالكامل، لافتة إلي أن هذا هو الموسم الثالث والأخير من المسلسل.