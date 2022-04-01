بإطلالة أنيقة..نيللي كريم تتألق من أحدث جلسه تصوير لها

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نيللي كريم في الصورة بإطلالة أنيقة من أحدث جلسه تصوير مما أثار إعجاب متابعيها.

وكشفت نيللي كريم، في وقت سابق، عن مغني تتر مسلسل "فاتن أمل حربي"، وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “تتر مسلسل فاتن امل حربي سيكون بصوت الرائعة أنغام قريبا في رمضان”.

وطرحت شركة العدل جروب الإعلان التشويقي الرسمي لمسلسل "فاتن أمل حربي" والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2022، المسلسل يناقش إحدى القضايا التي تعاني منها الكثير من السيدات.

مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوىى، محمد ثروت، جيلان علاء وفادية عبد الغنى، المسلسل تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل و انتاج جمال العدل.