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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الاتصالات يفتتح فرعين لـ كونسنتريكس لخدمات التعهيد توفر 3500 فرصة عمل

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فرعين لشركة "كونسنتريكس مصر" المتخصصة فى خدمات التعهيد؛ وذلك فى إطار خطة الشركة للتوسع فى حجم أعمالها بمصر. وذلك بحضور لودوفيك لابير المدير الاقليمى للشركة، والمهندس يامن بهاء مدير عام الشركة بمصر.

 وتستهدف شركة "كونسنتريكس مصر" توفير 3500 فرصة عمل خلال عام 2022 ليصل عدد العاملين بها فى مصر إلى 8500 موظف؛ فيما تستهدف الوصول إلى 15000 موظف بحلول عام 2025 وبعائد أرباح يصل إلى 250 مليون دولار سنويا.

وقد افتتح الدكتور عمرو طلعت الفرع الجديد لشركة "كونسنتريكس مصر" بالقرية الذكية؛ فيما افتتح الفرع الآخر للشركة بالمعادى باستخدام تقنية الفيديو كونفرنس.


 أكد الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحرص على تهيئة المناخ الداعم لنمو الاستثمارات، وتوفير قاعدة من الكوادر الرقمية للشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى؛ موضحا أنه تم إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026) التى توفر حزمة من الحوافز الاستثمارية للشركات العالمية والمحلية لزيادة القدرة التنافسية للتكلفة الإجمالية لصناعة التعهيد بمصر.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن مصر غنية بالشباب أصحاب المهارات الرقمية، موضحا جهود الوزارة فى تنفيذ استراتيجية لتدريب وتطوير المهارات وبناء القدرات الرقمية؛ حيث تضاعفت ميزانية برامج التدريب التقنى نحو 22 مرة خلال ثلاث سنوات؛ مشيدا بخطة الشركة للاستثمار فى مصر؛ معربا عن تطلعه الى زيادة استثمارات الشركة فى مصر والتوسع فى حجم أعمالها فى تصدير الخدمات للخارج.

وخلال فعاليات الافتتاح؛ قام المهندس يامن بهاء المدير العام لشركة كونسينتريكس بمصر باستعراض تطور الأعمال واستخدامات الشركة المتعددة لتقنيات تكنولوجيا المعلومات بالإضافة الى طرح خطة النمو حتى عام 2025 بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".
يذكر أن "كونسينتريكس" من الشركات الرائدة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقد تم تداولها فى سوق البورصة العالمية ناسدك NASDAQ فى ديسمبر 2020. ويقع المقر الرئيسى لها فى فريمونت بكاليفورنيا.

وتتواجد الشركة بمصر من خلال خمسة مقرات إدارية بمختلف المناطق بين القاهرة والجيزة والغردقة وقريبا بالإسكندرية؛ حيث تقدم الشركة من مصر خدمات بأعمال التعهيد لكافة الصناعات العالمية: الإعلام والاتصالات والإلكترونيات، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا والاستهلاكية وتجارة التجزئة، والخدمات المصرفية والمالية، والطاقة والقطاع العام، وخدمات الرعاية الصحية، والتأمين، والسفر، والنقل، والسياحة.

وتدير شركة كونسينتريكس هذه الخدمات فى مصر كجزء من شبكة توصيل عالمية متكاملة مع مراكز تقع فى ست قارات.

وزير الاتصالات كونسنتريكس التعهيد

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