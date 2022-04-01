فقرات بدنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

قاد كابيللو رانجواجا، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرات بدنية متنوعة للاعبين خلال المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.



وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق قد حرص على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن مواجهة الهلال السوداني التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء بعد غدٍ الأحد في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس الخميس بعد الحصول على راحة لمدة ٢٤ ساعة وفقا للأجندة التي حددها الجهاز الفني والخاصة بالتحضير لمباراة الهلال والتي يسعى ‏خلالها الفريق إلى حسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة ‏ومواصلة المنافسة على اللقب.