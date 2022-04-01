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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نظام جديد بنصف نهائي البطولات البلاتينية للإسكواش.. تفاصيل

هانيا الحمامي
هانيا الحمامي

قررت رابطة المحترفين للإسكواش PSA أن مباريات الدور نصف النهائي بالبطولات البلاتينية ستلعب بنظام البيست أوف ثري مما يعني أن المباراة لا يُلعب بها أكثر من ثلاثة أشواط.

ويسري هذا القرار على بطولة علام البريطانية المفتوحة، والتي تقام في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 28 مارس الجاري وحتى 3 إبريل المقبل.

وينطلق اليوم مباريات دور ربع النهائي، وجاءت مواجهات منافسات السيدات كالتالي: تلتقي الإنجليزية ساره-جين بيرى المصنفة الخامسة مع النيوزلندية جويل كينج المصنفة السادسة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، كما تواجه نجمتنا هانيا الحمامى المصنفة الثانية للبطولة نظيرتها البلجيكية تينى جيليس في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وفي السادسة مساءًا ينطلق لقاء امريكى خالصًا بين أماندا صبحى المصنفة الرابعة وأوليفيا فييكتر المصنفة العاشرة، وأخيرًا في تمام الساعة الثامنة مساءًا تواجه نوران جوهر المصنفة الأولى عالميًا مواطنتها نور الطيب.

بينما جاءت مواجهات الرجال كالتالي: تبدأ مباريات الرجال في تمام الساعة ال 1:45 ظهرًا بلقاء مازن هشام المصنف التاسع مع المصنف 26 السويسرى المتألق نيكولاس موللر، وفي مباراة مصرية خالصة يلتقي علي فرج مع طارق مؤمن في تمام الساعة ال 3:45 عصرًا.

ويصطدم مصطفى عسل المصنف الرابع عالميا بالكولومبي ميجيل رودريجيز في تمام الساعة ال 6:45 مساءًا.

وفي ختام مباريات دور ربع النهائي يواجه النيوزلندى بول كول المصنف الأول عالميًا نظيره البيروفي دييجو إلياس المصنف السادس عالميًا في تمام الساعة ال 8:45 مساءًا.

ويبلغ مجموع جوائز بطولة علام البريطانية المفتوحة 360 ألف دولار أمريكي لمنافساتي الرجال والسيدات.

جدير بالذكر أن النيوزيلندي بول كول هو حامل لقب البطولة للرجال في العام الماضي بعد الفوز على علي فرج بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، بينما تحمل نور الشربيني لقب السيدات بعد الفوز على مواطنتها نوران جوهر بنتيجة 3–2.

البطولات البلاتينية رابطة المحترفين للإسكواش PSA بطولة علام البريطانية المفتوحة هانيا الحمامي

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