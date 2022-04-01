تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة ساجرادا في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف فريق الزمالك نظيره ساجرادا الأنجولي، اليوم، الجمعة، في تمام السادسة مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعد مباراة اليوم بمثابة “تحصيل حاصل”، حيث ودع الزمالك وساجرادا الأنجولي البطولة “رسميا” قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

ومن المتوقع ان يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي

الوسط: طارق حامد - يوسف إبراهيم " أوباما" - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - أشرف روقا

الهجوم: سيف الدين الجزيري

وفشل الزمالك في تحقيق أي فوز في دور المجموعات هذا الموسم، حيث تعادل في 3 مواجهات أمام بترو أتلتيكو ذهابا وإيابا ( 2 - 2 و 0 -0)، وتعادل مع ساجرادا “سلبيا”، كما خسر مباراتي الوداد (1 - 3 و 0 - 1).