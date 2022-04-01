إحالة 48 من العاملين بالإدارات الصحية بالشرقية للتحقيق بسبب التقصير

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة العاملين بالوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة إلي التحقيق لعدم إلتزامهم بالحضور بمقر عملهم وغير محرر لهم خطوط سير أو أذون مغادرة بسجلات الحضور والانصراف .

وكان عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام قد تقدم بتقرير للعرض على المحافظ يتضمن نتيجة مرور اللجان المُشكلة من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام على عدد من المنشآت الصحية لمتابعة إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة ، وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي..

عدم تواجد ٢٤ من العاملين بمقر الإدارة الصحية بالزقازيق

عدم تواجد ٤ من العاملين في الوحدة الصحية ( بزور أبو الليل ) التابعة لإدارة أولاد صقر الصحية.

عدم تواجد ٥ من العاملين بوحدة طب الأسرة بقرية الحمادة التابعة لإدارة أولاد صقر الصحية وكذلك عدم قيام مسؤول السجلات بالتسديد قرين ١ من العاملين بالوحدة بما يفيد الغياب .

عدم قيام مسؤول السجلات بالتسديد بما يفيد الغياب قرين ١٢ من العاملين بوحدة طب الأسرة بقرية الجديدة التابعة لإدارة منيا القمح الصحية.

عدم تواجد ١ من العاملين بوحدة طب الأسرة بقرية المحمدية التابعة لإدارة منيا القمح الصحية وكذلك عدم قيام مسؤول السجلات بالتسديد قرين ٢ من العاملين بالوحدة بما يفيد الغياب .

عدم تواجد طبيب بشري ومسؤول السجلات المختص بالوحدة الصحية بسماكين الغرب التابعة لإدارة الحسينية الصحية .

ليقرر المحافظ إحالة غير الملتزمين للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بمديرية الصحة في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيال غير الملتزمين.

أكد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الصحة باستمرار تكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور على المنشآت الصحية وخاصة بالقري والعزب لتحقيق الإنظباط في منظومة العمل وتحسين مستوي الأداء والإرتقاء بمستوي الخدمات الصحية و العلاجية المقدمة للمواطنين .