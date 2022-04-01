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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعثة المانية تبحث عن سد قديم في بحيرة قارون

البعثة أثناء بحثها
البعثة أثناء بحثها عن السد

أجرت البعثة الالمانية الأثرية التابعة للمعهد الألمانى بالقاهرة برئاسة الدكتورة كورنيللا رومر، أبحاثا فى بحيرة قارون خلال الأيام الماضية للبحث عن سد قديم كان موجود فى البحيرة يوصل بين مدينة ديمية السباع الأثرية وجنوب البحيرة.


أكد سيد الشورة مدير عام أثار الفيوم أن البعثة استخدمت خلال بحثها عن السد القديم بالبحيرة  جهاز ذبذبات لقياس عمق البحيرة  - كالذى يستخدم فى صيد الأسماك - من منطقة الجزيرة حتى "خشم"  العمارة ولسان "فاروق" بالقرب من شرطة المسطحات المائية للبحث فى المياة الضحلة عن بقايا السد الذى ربما كان يربط الشاطئ الشمالى لبحيرة قارون بالشاطئ الجنوبى والذى  كان ايضا يحجز كميات من المياة العذبة اثناء الفيضان .


وأضاف "الشورة" أن بحيرة قارون كانت فى العصر اليونانى- الرومانى مياهها عذبة وتمتلئ بأسماك المياه العذبة والتماسيح ومن ثم أصبح التمساح هو المعبود الرئيسى لاقليم الفيوم "سوبك" وسميت بمدينة التمساح "كروكوديل بوليس" ومن المحتمل وجود سد قديم لحجز كميات من المياة فى وقت الفيضان لاستخدامها مرة أخرى فى أوقات الجفاف فى مدينة السباع والتى كانت تحتوى على معبدين يونانى ورومانى ويوصل بين المعبد وشاطئ  البحيرة طريق كان يوجد على جانبية تماثيل لاسود رابضه ومن هنا جاءت تسمية ديمية السباع وهى تعنى الارض والسباع نسبة الى الاسود التى كانت على جانبى الطريق المؤدى الى المعبدين.

 

 والمدينة فى الأساس كانت عبارة عن محطة أو استراحة لقوافل المسافرين إلى الإسكندرية والتى أسسها الإسكندر الأكبر، لتكون عاصمة مصر فى العصر اليونانى وكانت الفيوم من المدن الهامة فى هذا العصر.

 

 

بعثات مصرية وأجنبية تواصل أعمالها في مناطق آثار الفيوم

 

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الفيوم بعثة ألمانية قديم بحيرة قارون

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