نجم خلي بالك من زوزو .. ظهور نادر لـ قيس عبد الفتاح

ظهر الفنان قيس عبد الفتاح، مساء اليوم الجمعة 1 أبريل، في عزاء شقيق الفنانة عفاف شعيب، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

ويعد ظهور قيس عبد الفتاح في عزاء شقيق عفاف شعيب، إحدى المرات النادرة التي ظهر فيها خلال السنوات الماضية، فهو لم يظهر على الساحة أو في أي مناسبة لعدة سنوات.

الفنان قيس عبد الفتاح الفنان قيس عبد الفتاح

مسيرة الفنان قيس عبد الفتاح

الفنان قيس عبد الفتاح، من مواليد 19 نوفمبر عام 1945، ودرس التمثيل ولمع نجمه في فترة السبعينيات.

وبدأ قيس عبد الفتاح مشواره في منتصف خمسينيات القرن الماضي، بعدد من الأدوار الصغيرة، ووصلت أعماله الفنية إلى 47 عملاً بين الإذاعة والتلفزيون والسينما.

وشارك قيس عبد الفتاح، في عدد من الأعمال الفنية البارزة، من بينها فيلم خلي بالك من زوزو عام 1972، وفيلم على باب الوزيرعام 1982، وفيلم أبي فوق الشجرة عام 1969، ومسلسل الأيام عام 1979، ومسلسل الأبطال الجزء الأول عام 1996.

عزاء شقيق عفاف شعيب

حرص الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، علي المشاركة في عزاء محمود شعيب، شقيق الفنانة عفاف شعيب، المقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وشارك أيضا في حضور العزاء الفنان منير مكرم، والفنانة سلوى عثمان، وعدد من الأهل والأصدقاء.

وأعلنت الفنانة عفاف شعيب، أمس، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن إقامة العزاء اليوم الجمعة، حيث كتبت: "سبحان من له الدوام عزاء اخي محمود شعيب غدًا بإذن الله في الحامدية الشاذلية وشكر الله سعيكم ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".