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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكشف عن التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022

صدى البلد

 كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن التميمة الرسمية لكأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢، على هامش مراسم إجراء القرعة النهائية للبطولة اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.

ترمز التميمة  المبتكرة، التي تحمل اسم "لعيب"، إلى شخصية مرحة قادمة من عالم افتراضي، واعتادت على متابعة بطولات كأس العالم عبر التاريخ والتفاعل مع أبرز لحظاتها، كما تتحلى بروح المغامرة والاستكشاف وتقديم المساعدة. 

وأبدي خالد علي المولوي، نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة، في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عن سعادته بالإعلان عن التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم 2022 والتي تكتسب أهمية خاصة، باعتبارها النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط. 

وأضاف: "يسرنا الكشف عن تميمة مونديال قطر ٢٠٢٢ الذي نترقبه جميعاً بكثير من الحماس، لا سيّما أن هذا الحدث الرياضي الضخم تستضيفه منطقتنا لأول مرة في تاريخ البطولة." 

وأكد المولوي أن "لعيب" سيروق للمشجعين من كافة أرجاء العالم، لأنه يرمز إلى شخصية مرحة تبعث الفرح والسعادة في نفوس الجميع، ولا شك أن التعويذة ستسهم بدور هام في تعزيز حماس وتفاعل الجماهير من كافة الأعمار قبل وخلال البطولة التي تعد مهرجاناً كروياً جامعاً لمختلف الثقافات من حول العالم، ويحتفي بشغف الشعوب برياضة كرة القدم."

وتتميز شخصية "لعيب" بروح الشباب الدائم، وتلهم الجميع على بناء وتعزيز الثقة بالنفس مع الاقتراب من تحقيق حلم المونديال. وتتحدث قصة تميمة كأس العالم فيفا  قطر أن "لعيب" جاء من العالم الموازي الذي يجمع تعويذات البطولات، وهو عالم افتراضي يرتكز على الأفكار والإبداعات، حيث تنشأ تلك الشخصيات في عقول المبدعين لتتحول بعدها إلى تعويذات مبتكرة.

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