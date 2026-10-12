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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يعود للقرن السابع عشر.. حريق يدمر أقدم متجر أغذية في باريس

حريق يلتهم أقدم متجر أغذية في باريس
حريق يلتهم أقدم متجر أغذية في باريس
خاطر عبادة

دُمّر أقدم متجر للأغذية في باريس بالكامل جراء حريق هائل كافحه 150 رجل إطفاء، في الدائرة الثالثة بالعاصمة الفرنسية.

وقالت فرقة الإطفاء إنه لم يتبق شيء من سوق "لو مارشيه كوفير دي زانفان روج" الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر، وفقا لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية.

حريق يلتهم أقدم متجر أغذية في باريس

وأُبلغ عن الحريق في الساعة 4:15 فجر اليوم الاثنين، حيث تم إرسال 150 رجل إطفاء على متن 50 مركبة إلى موقع الحريق قرب مبانٍ سكنية في حي هوت ماريه الراقي، ولم يُعرف سببه بعد.

وقال المقدم بيير دي بوفيه من إدارة الإطفاء: "لم يتبق شيء.. لقد احترقت جميع الأكشاك"، مؤكداً إصابة أحد رجال الإطفاء بجروح طفيفة أثناء السيطرة على النيران.

حريق يلتهم أقدم متجر أغذية في باريس

من جانبه، قال أرييل ويل عمدة وسط باريس إن السوق "دُمّر بالكامل" وفقد نحو 20 تاجراً أكشاكهم، مضيفاً: "الحريق تحت السيطرة، لكن السوق دُمّر تماماً.. نحن في حالة صدمة وحزن شديدين".

وتابع: "هناك الكثير من المشاعر والحزن، لكن هناك أيضاً شعور بأننا نجونا من الأسوأ"، موضحاً أن الهيكل الفولاذي للسوق انهار جزئياً، وأن الحريق لن ينتشر خارج السوق المغطى.

تاريخ يعود لـ1615

تأسس السوق عام 1615 في عهد لويس الثالث عشر، واستلهم اسمه من مستشفى ودار أيتام أُنشئت قربه عام 1536 على يد شقيقة فرانسوا الأول، مارغريت دي نافار، حيث كان الأيتام يرتدون ملابس حمراء فعُرفوا بـ"الأطفال الحمر".

وأُغلق المستشفى عام 1772، وسُمي السوق تخليداً لذكراه في نهاية القرن الثامن عشر، وكان يضم آنذاك بئراً وأكشاكاً للجزارين وإسطبلاً لتزويد الحي بالحليب الطازج.

وأُدرج السوق بعوارضه الحديدية وأسقفه الزجاجية كمعلم تاريخي عام 1982، وكاد يُستبدل بموقف سيارات في التسعينيات، قبل إعادة افتتاحه عام 2000 بعد 6 سنوات من الترميم، ليجمع بين مزارعين وبائعي ألبان وزهور وأصحاب مطاعم وتجار نبيذ.

وكان الزوار يدخلون عبر ممر قديم ليجدوا أكشاكاً تبيع اللحوم الباردة والأجبان والزهور وأطباقاً من المغرب وإيطاليا ولبنان واليابان.

وصنفت مجلة "فود آند واين" الأمريكية السوق هذا العام في المرتبة الخامسة كأفضل سوق للأغذية في العالم بعد استطلاع آراء أكثر من 400 متخصص في الطهي والسفر، بعد أسواق بورو في لندن التي جاءت أولاً، وتشاتوشاك في بانكوك، وهاليس بول بوكوز في ليون، ولا ميرسيد في مكسيكو.

باريس أقدم متجر أغذية في باريس فرنسا حريق

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