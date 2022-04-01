مواجهات منتظرة بكأس العالم 2022.. الرغبة في الثأر وصراعات سياسية وتكتيكية

أُقيمت اليوم الجمعة، مراسم قرعة بطولة كأس العالم قطر 2022 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بالعاصمة القطرية.

قرعة كأس العالم قطر 2022

وأسفرت قرعة كأس العالم قطر 2022 عن مجموعات متوازنة لمختلف المنتخبات، وصعبة نسبيًا للعرب.

وجاءت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022 كالآتي:

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - الولايات المتحدة الأمريكية - الفائز من الملحق الأوروبي بين ويلز والفائز من مباراة أوكرانيا واسكتلندا.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا - الفائز من ملحق مباراة الإمارات وأستراليا ضد بيرو- الدنمارك - تونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا - الفائز من ملحق مباراة نيوزيلندا ضد كوستاريكا - ألمانيا - اليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية

القرعة كما ذكرنا جاءت متوازنة، لكنها ستسفر عن صراعات منتظرة، بين الأصدقاء في الفرق، إضافة لمباريات ستحمل عنوان أخذ الثأر، ومباريات أخرى ستحمل طابع الندية والإثارة.

صدام الأصدقاء

ستشهد المجموعة الأولى مواجهة منتظرة بين السنغال وهولندا.. ساديو ماني من طرف، وفيرجيل فان دايك من طرف آخر، فهي مباراة ستجمع لاعبين من ليفربول ضد بعضهما البعض، وهو أمر اعتاد عليه ماني بعدما واجه زميله محمد صلاح في نهائي كأس الأمم الأفريقية والتصفيات المؤهلة للمونديال.

مجموعة سياسية بحتة

المجموعة الثانية ستشهد صدامًا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وليس خفيًا أن العلاقات بين الدولتين ليست جيدة، وهي بشكل عام المباراة الثانية التي ستجمعهما في المونديال بعدما التقيا في بطولة عام 1998، إضافة لتواجد المنتخب الإنجليزي.

أيضًا المجموعة الثانية قد تشهد تواجد المنتخب الأوكراني حال تأهله من خلال الملحق الأوروبي، وهو الذي يعاني من الحرب التي تتعرض لها بلاده من روسيا.

مواجهة بين أفضل لاعبين في العالم

المجموعة الثالثة ستشهد مواجهة الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، وبولندا بقيادة روبرت ليفاندوفسكي، وهما الثنائي الذي تقاسما الجوائز الفردية في آخر عامين.

رغبة في الثأر

المجموعة الثامنة سيكون عنوانها بامتياز هو الرغبة في الثأر، فهناك مواجهة ستجمع بين البرتغال وأوروجواي، وهي المواجهة التي حدثت في بطولة عام 2018 وتحديدًا في دور الـ 16، حيث تم إقصاء رفاق كريستيانو رونالدو على يد زملاء إدينسون كافاني.

مواجهة أخرى ستكون منتظرة للغاية بين أوروجواي وغانا، في تكرار لربع نهائي مونديال 2010، حينما تصدى لويس سواريز بيده لهدف مؤكد من الغانيين، ليتم احتساب ركلة جزاء، يُهدرها أسامواه جيان، ومن ثم ينتصر الأوروجوايانيون ويعبرون لنصف النهائي، حارمين القارة الأفريقية من أول تأهل لنصف النهائي في المونديال، لذا فسيبحث الغانيين عن الأخذ بالثأر من الأوروجواي ولويس سواريز، الذي مازال يقود هجوم منتخب بلاده

إثارة وندية تكتيكية

المجموعة الخامسة تضم منتخبي إسبانيا وألمانيا، لذا فنحن سنكون على موعد بمباراة مثيرة خاصة على الصعيد التكتيكي، لما يتميز به المنتخبان من أسلوب اللعب، بقيادة الداهيتين لويس إنريكي وهانز فليك مدربي المنتخبين الإسباني والألماني على الترتيب.

في المجموعة الرابعة أيضًا سيصطدم منتخب فرنسا بالدنمارك، ذلك الأخير لا يمكن الاستهانة به بعد أداءه المميز في تصفيات المونديال، والتأهل لنصف نهائي “ يورو 2020”.