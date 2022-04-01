مين قال الحلقة1.. خلاف بين جمال سليمان وأحمد داش بسبب كلية الهندسة

عرضت الحلقة الاولي من مسلسل مين قال عبر قناة mbc مصر منذ قليل ،حيث تم استعراض حياة الأبطال .

وجاءت أحداث الحلقة الاولي من مسلسل مين قال ليتم استعراض عائلة جلال هي الشخصية التي يلعبها الفنان جمال سليمان وزوجته وهو الدور الذي تجسده نادين ولديهما ابن ( أحمد داش ) و ابنه (ديانا هشام ) ، وشهدت الحلقة نجاح الابن شريف في الثانوية العامة ، وقد أصر والده علي دخوله كلية الهندسة فيما حاول الابن اقناعه برغبته في دخول كلية التجارة ، خاصة وأنه يملك صفحة علي انستجرام لبيع بعض المنتجات. الا ان الاب اصر وقام بدفع مصاريف له في كلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة .

مين قال

وخلال الحلقة الاولي تم استعراض حياة مجموعة من أصدقاء شريف ( احمد داش ) والذين نجحوا في تخطي مرحلة الثانوية العامة ، ولكن كانت المفاجأه انهم سخروا منه حين حاول ان يشرح لهم رغبته في انتاج بعض من اثاث المنزل من خلال الورق .



مسلسل مين قال واحد من أهم المسلسلات الدرامية التى تعرض خلال الساعات القادمة ضمن الموسم الدرامي لشهر رمضان 2022 ، وتدور أحداث المسلسل فى أطار 15 حلقة فقط .



مسلسل مين قال تدور أحداث مسلسل مين قال حول المشاكل التى يتعرض لها الشباب فى سن الـ 18 ، من خلال شخصية أب ، يجد ذاته امام التغيرات التى طرأت على نجله مع دحوله مرحلة الشباب

قصة مسلسل مين قال :



تدور احداث مسلسل مين قال حول عائلة مصرية يتمكن ابنها من اجتياز مرحلة الثانونة العامة ، حيث الخلاف بين الابن والاب بسبب رغبة الأول فى دخول ابنه كلية الهندسة ، بينما يسعي الاخير الى دراسة التجارة.

يقوم ببطولة مسلسل مين قال عدد من الفنانين على راسهم بطولة جمال سليمان - نادين - أحمد داش - ديانا هشام .