قبل عرضه بساعات .. تعرف على قصة ومواعيد مسلسل "مين قال"

مين قال .. واحد من أهم المسلسلات الدرامية التى سوف تعرض خلال الساعات القادمة ضمن الموسم الدرامي لشهر رمضان 2022 ، وتدور أحداث المسلسل فى أطار 15 حلقة فقط .
مسلسل مين قال تدور أحداث مسلسل مين قال حول المشاكل التى يتعرض لها الشباب فى سن الـ 18 ، من خلال شخصية أب ، يجد ذاته امام التغيرات التى طرأت على نجله مع دحوله مرحلة الشباب.
قصة مسلسل مين قال :
تدور احداث مسلسل مين قال حول عائلة مصرية يتمكن ابنها من اجتياز مرحلة الثانونة العامة ، حيث الخلاف بين الابن والاب بسبب رغبة الأول فى دخول ابنه كلية الهندسة ، بينما يسعي الاخير الى دراسة التجارة .
فريق عمل مسلسل مين قال :
يقوم ببطولة مسلسل مين قال عدد من الفنانين على راسهم بطولة جمال سليمان - نادين - أحمد داش - ديانا هشام .
مخرجة ومولفة ميت قال :
تتولي مهمة إخراج مسلسل مين قال المخرجة نادين خان التى أخرجت عدد من اﻷفلام القصيرة منها رؤية ، ثم بعد ذلك قدمت أول فيلم طويل لها وهو هرج ومرج ، ومؤخراً طرح فيلمها أبو صدام ، والذى شارك فى بطولته كل من محمد ممدوح وأحمد داش .
أما كتابة العمل فتولي مهمتها مسلسل مين قال ورشة سرد برئاسة مريم ناعوم ، حيث حققت الورشة نجاحاً كبيراً وقدمت اعمال هامة لية لا ؟! .
كواليس مسلسل مين قال :
مسلسل مين قال تم الإنتهاء من تصويره كاملاً خلال الفترة الماضية ، حيث كان مقرر عرضه على احدى المنصات فى البداية خارجة الماراثون الرمضاني ، الا ان الشركة المنتجة للعمل تراجعت عن هذا القرار وقررت طرحة فى السباق الرمضاني .
تتر مسلسل مين قال :
طرحت الشركة المنتجة لمسلسل مين قال ، تتر العمل المقرر عرضه خلال شهر رمضان ، وتدور أحداثه فى اطار إجتماعى .
تتر مسلسل مين قال من غناء وكلمات والحان شاهين ، وقد تم طرحة علي القناة الرسمية لـ mbc مصر عبر يوتيوب .
القنوات العارضة لـ مين قال :
سيتم طرح مسلسل مين قال بشكل حصرى على قناة mbc فى تمام الساعة التاسعة مساءاً ، بينما سيتم طرحة إيضاً على منصة شاهد vip .