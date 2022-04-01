أخبار الفن| طرح برومو برنامج رامز جلال وتترات وأغاني مسلسلات رمضان.. نادين تكشف تفاصيل "مين قال" قبل عرضه بساعات

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :



نشرت الشركة المنتجة لمسلسل بابلو والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد ، الأغنية الدعائية للعمل التى قدمت على طريقة أغانى المهرجانات .

يشارك الموزع الموسيقي دي جي كابو في المسلسل العالمي "Moon Knight" عبر أغنيتين تم عرضهما خلال الحلقات الأولى من مسلسل "مارفل" المنتظر الذي يعرض حاليًا على منصة ديزني العالمية.

حل الفنان هشام ماجد ضيفا على برنامج تفاعكلم المذاع عبر قناة العربية ، حيث أجاب عن 25 سوالاً.

وأكد هشام ماجد خلال البرنامج ان الفنان شيكو هو من أكثر الذين يتمكنون من اضحاكه، بالإضافة الى انه اول الاشخاص الذين سوف يلجأ اليهم فى حال وقوعه فى مشكلة .

أكد الفنان القدير عثمان محمد علي انه يجري حالياً جلسات علاج طبيعي بعد تعرضه الى جلطة خلال تصويره مسلسل بابلو .

وتابع الفنان القدير عثمان محمد علي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : انا عايش بحب الناس ، وقد شعرت بمحبتهم بعد تعرضي الى تلك الوعكة الصحية ، وحالياً فى مرحلة العلاج الطبيعي التى قد تستمر لفترة .

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل مين قال ، تتر العمل المقرر عرضه خلال شهر رمضان ، وتدور أحداثه فى اطار إجتماعى .

تتر مسلسل مين قال من غناء وكلمات والحان شاهين ، وقد تم طرحة علي القناة الرسمية لـ mbc مصر عبر يوتيوب.

أكدت الفنانة نادين انها خضعت الى كورس لتعلم رسم البورنج ، وهو نوع متخصص من الرسم ، وذلك من أجل إداء دورها ضمن أحداث مسلسل “ مين قال " ، والمقرر ان تخوض من خلاله الماراثون الرمضانى .

نشر الفنان أكرم حسنى عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام الأغنية الدعائية الى مسلسله الجديد “مكتوب عليا”، وتحمل اسم ستو أنا.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل رانيا وسكينة والمقرر عرضه غداً على قناة mbc، تتر العمل عبر موقع الفيديوهات الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

نشر المستشار تركي ال شيخ عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى الشهير “ فيسبوك ” برومو برنامج رامز جلال الجديد ، والذى يحمل أسم رامز موفى ستار .