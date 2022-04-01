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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| طرح برومو برنامج رامز جلال وتترات وأغاني مسلسلات رمضان.. نادين تكشف تفاصيل "مين قال" قبل عرضه بساعات

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

على طريقة المهرجانات .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل بابلو


نشرت الشركة المنتجة لمسلسل بابلو والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد ، الأغنية الدعائية للعمل التى قدمت  على طريقة أغانى المهرجانات . 

"كابو" يعيد إحياء رائعة "بتونس بيك" في مسلسل "Moon Knight"

يشارك الموزع الموسيقي دي جي كابو في المسلسل العالمي "Moon Knight" عبر أغنيتين تم عرضهما خلال الحلقات الأولى من مسلسل "مارفل" المنتظر الذي يعرض حاليًا على منصة ديزني العالمية.

هشام ماجد : عايز أعرف محمد صلاح زملكاوي ولا أهلاوي

حل الفنان هشام ماجد ضيفا على برنامج تفاعكلم المذاع عبر قناة العربية ، حيث أجاب عن 25 سوالاً. 

وأكد هشام ماجد خلال البرنامج ان الفنان شيكو هو من أكثر الذين يتمكنون من اضحاكه، بالإضافة الى انه اول الاشخاص الذين سوف يلجأ اليهم فى حال وقوعه فى مشكلة . 

عثمان محمد علي :عايش بحب الناس..وبدأت العلاج الطبيعي

أكد الفنان القدير عثمان محمد علي انه يجري حالياً جلسات علاج طبيعي بعد تعرضه الى جلطة خلال تصويره مسلسل بابلو .

وتابع الفنان القدير عثمان محمد علي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : انا عايش بحب الناس ، وقد شعرت بمحبتهم بعد تعرضي الى تلك الوعكة الصحية ، وحالياً فى مرحلة العلاج الطبيعي التى قد تستمر لفترة . 

طرح تتر مين قال لـ أحمد داش وجمال سليمان .. فيديو

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل مين قال ، تتر العمل المقرر عرضه خلال شهر رمضان ، وتدور أحداثه فى اطار إجتماعى . 

تتر مسلسل مين قال من غناء وكلمات والحان شاهين ، وقد تم طرحة علي القناة الرسمية لـ mbc  مصر عبر يوتيوب.

نشرة الفن| تفاصيل ضيوف برنامج رامز جلال في رمضان.. وفاة شقيق عفاف شعيب.. عقوبات منتظرة ضد ويل سميث

نشرة الفن.. القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار 2022 وسبب ضرب ويل سميث لزميله كريس روك.. وريز أحمد أول مسلم يحصد جائزة اللايف أكشن

نادين: حصلت على كورسات فى نوع متخصص من الرسم بسبب مين قال

أكدت الفنانة نادين انها خضعت الى كورس لتعلم رسم البورنج ، وهو نوع متخصص من الرسم ، وذلك من أجل إداء دورها ضمن أحداث مسلسل “ مين قال " ، والمقرر ان تخوض من خلاله الماراثون الرمضانى . 

بمشاركة أيتن عامر.. أكرم حسني يطرح أغنية ستو أنا من "مكتوب عليا"

نشر الفنان أكرم حسنى عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام الأغنية الدعائية الى مسلسله الجديد “مكتوب عليا”، وتحمل اسم ستو أنا.

بطريقة الراب.. طرح تتر "رانيا وسكينة" بصوت روبي ومي عمر| فيديو

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل رانيا وسكينة والمقرر عرضه غداً على قناة mbc، تتر العمل عبر موقع الفيديوهات الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

طرح برومو برنامج رامز موفى ستار وفان دام كلمة السر ..فيديو

نشر المستشار تركي ال شيخ عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى الشهير “ فيسبوك ” برومو برنامج رامز جلال الجديد ، والذى يحمل أسم رامز موفى ستار .

اخبار الفن جمال سليمان mbc مصر رامز جلال الفنان هشام ماجد هشام ماجد

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