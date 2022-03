نشرة الفن.. القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار 2022 وسبب ضرب ويل سميث لزميله كريس روك.. وريز أحمد أول مسلم يحصد جائزة اللايف أكشن

3/28/2022 8:00:32 AM

الإثنين 28/مارس/2022 - 08:00 ص 3/28/2022 8:00:32 AM

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية تغطية خاصة لحفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 94، التي فاز فيها فيلم CODA بجائزة الأفضل هذا العام، وسبب اعتداء ويل سميث على زميله كريس روك على المسرح، وتفاصيل فوز الممثل المسلم ريز أحمد بالأوسكار.

صعد الممثل الأمريكي ويل سميث، على مسرح الأوسكار ووجه لكمة على الوجه لزميله كريس روك كرد فعل على نكتة ساخرة قالها حول زوجته جادا سميث أثناء تقديم إحدى الفقرات.

حصد فيلم CODA على جائزة الأوسكار كأفضل عمل سينمائي خلال العام الماضي، بعد منافسة قوية مع فيلم نتفليكس الشهير The Power of the Dog الذي حصدت جين كامبيون جائزة أفضل مخرجة عنه.

حصد الممثل الإنجليزي المسلم ريز أحمد جائزة أوسكار أفضل فيلم لايف أكشن قصير عن The Long Goodbye في النسخة 94 من أشهر حفل فني منذ قليل.

كرر التاريخ نفسه مع الممثلة أريانا ديبوز التي حصدت جائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة بعد 60 عاما من حصول ريتا مورينو على نفس التكريم عن نسختي فيلم West Side Story.

حصد الممثل تروي كوتسور، على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم CODA ودخل التاريخ كونه أول ذكر أصم ينال جائزة الأوسكار، وثاني شخص يعود إلى منزله بالتمثال الذهبي بعد زميلته مارلي ماتلن.

ظهرت الممثلة راشيل زيجلر على مسرح الأوسكار برفقة زميلها جاكوب إيلوردي لتقديم جائزة أفضل مؤثرات بصرية بعد نسيان دعوتها فيما سبق.

حصد فيلم Dune جائزة أفضل صوت وهي أول التكريمات التي تم تقديمها في حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي بدأت فعالياته منذ قليل.