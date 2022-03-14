الجائزة الثانية خلال ساعات.. Critics Choice تمنح الممثل تروي كوتسور تكريم أفضل ممثل مساعد

حصل الممثل الأصم تروي كوتسور، على جائزة أفضل ممثل مساعد في حفل توزيع جوائز اختيارات النقاد Critics Choice الذي يقام حاليا في لوس أنجلوس، بعد ساعات من تكريمه في لندن.

ظهر تروي كوتسور في حفل Critics Choice عبر الفيديو، نظرا لتواجده في لندن لتسلم جائزة أفضل ممثل خلال حفل توزيع جوائز البافتا.

جوائز تروي كوتسور

حصد الممثل تروي كوتسور جائزة البافتا كأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Coda، بعد فترة قليلة من حصوله على جائزة الجولدن جلوب في نفس الفئة وترشحه للأوسكار.

ضمت قوائم ترشيحات الأوسكار ترشح ممثل "أصم" لنيل جائزة أفضل ممثل مساعد، عن تقديم شخصية صماء في فيلم CODA وهو تروي كوتسور، للمرة الثانية في تاريخ الجائزة بعد مارلي ماتلن.

وتروي كوتسور هو ممثل أمريكي يبلغ من العمر 53 عاما، وينافس فيلمه CODA على العديد من الجوائز من بينها أفضل فيلم وسيناريو مقتبس.

coda هو فيلم دراما كوميدي مستوحى من فيلم فرسني، ويحكي قصة روبي التي تعمل مترجمة لأفراد عائلتها بما فيها والدتها ووالدها الأصم، وتجد نفسها ممزقة بين الدور الذي تلعبه لصالح أسرتها وطموحاتها الفنية.

حصد فيلم Belfast جائزة أفضل فيلم بريطاني في حفل توزيع جوائز البافتا، فيما نالت أريانا ديبوز جائزة أفضل ممثلة مساعدة منذ قليل.

ورفع حفل توزيع جوائز البافتا شعار التضامن مع الشعب الأوكراني، في الحدث الذي بدأ منذ ساعات في لندن، ومع كل الذين يعانون في البلاد المختلفة.

واستضافت الممثلة الشهيرة ريبيل ويلسون حفل توزيع جوائز البافتا، وتحدثت عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وأهانت الرئيس فلاديمير بوتين بحركات بذيئة.

وبدأ منذ ساعات توافد النجوم على السجادة الحمراء لحضور حفل توزيع جوائز البافتا، الذي تنظمة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون.

وظهر على السجاد الحمراء كل من ليدي جاجا وسلمى حايك، بيندكت كامبرباتش وزوجته، إيما واتسون، وريبيل ويلسون وغيرهم.

كما حصد فيلم DUNE عدد من الجوائز منها أفضل صوت وموسيقى أصلية وتصوير سينمائي، ومؤثرات بصرية، فيما نال فيلم جيمس بوند NO TIME TO DIE جائزة البافتا كأفضل مونتاج.