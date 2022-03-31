"كابو" يعيد إحياء رائعة "بتونس بيك" في مسلسل "Moon Knight"

يشارك الموزع الموسيقي دي جي كابو في المسلسل العالمي "Moon Knight" عبر أغنيتين تم عرضهما خلال الحلقات الأولى من مسلسل "مارفل" المنتظر الذي يعرض حاليًا على منصة ديزني العالمية.



وحملت الحلقة الافتتاحية من المسلسل بصمة كابو عبر مقطوعته الموسيقية "Arab Trap Made in Egypt" التي ضمت في جعبتها مقطوعة غنائية للعندليب عبد الحليم حافظ عبر أغنيته الشهيرة "خسارة"، مع مشاركته أيضًا في الحلقة الثالثة عبر أغنية "انت" تحمل توزيعًا موسيقيا مختلفًا لرائعة وردة "بتونس بيك".

ونال كابو نصيب الأسد من لفت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصريين خلال سماعهم روائع الزمن الجميل لوردة والعندليب تعرض لأول مرة في مسلسل أمريكي عالمي ويعد أحد أكثر مسلسلات الأبطال الخارقين انتظارا لهذا العام، خاصة باعتباره نقلة فنية ودرامية غير مألوفة للإبداع المصري، حيث يعد أول مسلسل لشركة مارفل العالمية يكون من إخراج مخرج مصري وهو محمد دياب، بجانب وضع الموسيقار المصري هشام نزيه لموسيقاه التصويرية.



وكشف كابو كواليس انضمامه للمشاركة في المسلسل عند تلقيه ايميل مفاجئ من ستوديوهات مارفل مفادها اهتمامهم بأعماله الموسيقية في ألبومه الأول وطلبهم السماح لهم باستخدامها في أحداث المسلسل، ولم يصدق كابو وقتها أن الايميل حقيقي حتى تواصل مع مديرة أعماله داليا جلال والتي أتمت الاتفاق رسميًا مع الاستوديو بالتعاون مع شركة مزيكا التي تملك حقوق الأغاني الأصلية، كما أعرب كابو عن فخره لوضع اسمه في عمل درامي عالمي من إنتاج شركة ديزني خاصة نظرًا لكونه من المعجبين المخلصين لعالم القصص المصورة الأبطال الخارقين التي تتبناه مارفل وخاصة شخصيات سبايدرمان والرجل الحديدي.



وتدور أحداث مسلسل "Moon Knight" أو "فارس القمر" حول البطل مارك سبيكتور، الذي يقوم ببطولته الممثل اوسكار إسحاق، وهو جندي بحرية أمريكي سابق يعاني من اضطراب الهوية الانفصالية تمنحه الصدفة قوى خارقة للطبيعة من إله القمر في مصر القديمة "خونسو" تجعله يعيش حياة بطل خارق مزدوجة بين الوهم والحقيقية بشكل فارس القمر لمواجهة قوى الشر، ويغوص المسلسل بعمق في الثقافة المصرية القديمة، ويحمل طابعًا ثقافيًا مصريًا بارزًا في أماكن تصويره وموسيقاه وخلفية البطل الخارق نفسها، وذلك ما دعى مارفل للاستعانة بالمخرج المصري محمد دياب لنقل رؤيته الفنية للعمل.