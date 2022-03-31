بطريقة الراب.. طرح تتر "رانيا وسكينة" بصوت روبي ومي عمر| فيديو

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل رانيا وسكينة والمقرر عرضه غداً على قناة mbc، تتر العمل عبر موقع الفيديوهات الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتتير مسلسل رانيا وسكينة، جاء بصوت بطلتى المسلسل روبي ومي عمر، وهو أقرب لأغانى الراب.

مسلسل رانيا وسكينة واحد من الأعمال الرمضانية الكوميدية المنتظرة بقوة في موسم رمضان القادم، وحقق نجاحا كبيرا وتداول على مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرح البوسترات الدعائية للعمل، وبدأ الجميع يتحدث عن شخصيات العمل وقصته وينتظرون مواعيد عرضه.

قصة مسلسل رانيا وسكينة:



وتجسد مي عمر دور "رانيا" وهي فتاة من منطقة شعبية لديها طموحات ضخمة تسعى لتحقيقها، وتتدرب روبي "سكينة" على قيادة سيارات التريللا التي تستخدمها ضمن أحداث المسلسل.

ابطال مسلسل رانيا وسكينه

مسلسل رانيا وسكينة بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، والفنان سليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

ضيوف شرف رانيا وسكينة

انتهى الفنان سليمان عيد من تصوير أحدى حلقات مسلسل “ رانيا وسكينة ” ، والذى من المقرر عرضه خلال رمضان القادم، ويظهر الفنان سليمان عيد ضيف على إحدى حلقات المسلسل لمدة حلقة واحدة.

ومن المقرر عرض مسلسل رانيا وسكينة على قنوات mbc مصر ، بالإضافة الى منصة شاهد vip