عاجل
أسعار الدولار اليوم الجمعة 1 أبريل 2022 فى البنوك المصرية أخبار التعليم.. انتهاء دورات إعداد المدربين TOT أونلاين بتعليم الكبار بعين شمس… آخر موعد للتقديم بفرصة الحصول على منحة للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه خارج مصر .. اليوم أخبار الفن : مديرة سمير صبري تكشف حقيقة تسجيله فوازير بالمستشفى .. وتامر حسني يغنى برفقة بناته "رمضان كريم " موجز السوشيال ميديا: ادعم محمد صلاح في الأكثر تداولا لليوم الثالث على تويتر.. محمد رمضان يستكمل تصوير المشوار بمنطقة روض الفرج أخبار السيارات| مرسيدس تختبر طرازات هاتشباك وسيدان من A-Class.. إطلالة مميزة من كوبرا Formentor
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رمضان 2022

نادين فى حوارلـ صدى البلد : خضعت لـ كورس فى الرسم بسبب "مين قال".. ووافقت على العمل قبل قراءته .. وأتابع سويتس وبطلوع الروح في رمضان

نادين
نادين

فنانة ذات طابع خاص ، وقد ارتبط الجمهور بها خلال شهر رمضان الكريم من خلال الفوازير التى كانت تقدمها على شاشة التليفزيون المصري ، انها الفنانة نادين التى تشارك هذا العام فى الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل مين قال ، صدى البلد التقي بها فى حوار كشفت فى عن تفاصيل دورها ، قبل عرض المسلسل بساعات  . 

نادين 

فى البداية .. ما صحة موافقتك على  المشاركة فى مسلسل “ مين قال ” قبل قراءة السيناريو ؟

نعم ، هذا قد حدث بسبب وجود اسمي كل من المؤلفة مريم ناعوم والمخرجة نادين خان على العمل فقد كنت شاهدت أعمال المخرجة نادين خان السابقة  وكنت أشعر انها ستخرج مني كممثلة شكل مختلف ،كما  ان مريم ناعوم واحدة من اهم المؤلفات فى العالم العربي ، هذا بالإضافة الى ان هناك أسباب  أخري حمستني للموافقة ، فالعمل ككل نال إعجابي خاصة وأنه يتكون من 15 حلقة فقط ، كما كان مقرر عرضه فى البداية خارج الماراثون الرمضاني وهو ما شجعنى أكثر ، فأنا من محبي الأعمال التي تعرض خارج الموسم .

وتضيف نادين : مسلسل مين قال يناقش موضوع  هام والسيناريو جيد للغاية  وليس بعيد عنى شخصياً فانا داخل الاحدات العب دور أم للفنان أحمد داش الذى سيظهر فى دور طالب يستعد لدخول الجامعة ، وفى الحقيقة أنا أم لولد فى الصف الثانى الثانوى.

نادين 

هل الشخصية التي تلعبيها داخل الأحداث تشبه شخصيتك الحقيقة مع أولادك ؟

هناك بعض الصفات فيها  تشبهني فى الحقيقة سواء من ناحية التفكير او قربها من أبنائها ، فكلما كان عمر الأم أصغر كانت أقرب الى أبنائها .

وكيف جاء استعدادك للشخصية ؟ 

لقد حصلت  كورس لتعلم رسم البورنج ، وهو نوع متخصص من الرسم ،وعلى  الرغم من إجادتي للرسم  نظراً لان والدتي رسامة ، إلا أن القائمين على العمل طلبوا مني الحصول إلى كورسات فى هذا النوع من الرسم  تحديدااً لإتقان الشخصية  ،  فهذا النوع من الرسم يعنى “ السكب ” ، وهو له علاقة بتركيبة الشخصية التي العبها داخل الأحداث ، فقد يشعر المشاهد أن شخصية الأم داخل الأحداث تعيش فى دائرة أخرى ،  فمن خلال قراءتي للشخصية وجدت ان الأم تعيش فى دائرة أخرى بسبب تركها الى العمل الذى تحبه من أجل التفرغ لأسرتها ، فقد يشعر المشاهد أنها ليست شخصية سعيدة خاصة وأنها كتومة ولا تتحدث . 

نادين 

نادين: مسلسل مين قال ليس كوميديا.. والعرض الرمضاني سلاح ذو حدين

نادين: حصلت على كورسات فى نوع متخصص من الرسم بسبب مين قال

العمل يناقش علاقة الآباء بالأبناء ،فهل تجسيدك لشخصية الأم على الشاشة يجعلك تعيدين التفكير فى بعض الامور مع أبنائك ؟

 لا ، ولكن جعلني أتأكد  ان ما أمر به فى المنزل مع اولادي  يحدث فى بيوت مصرية أخرى  ، فمشاركتي فى العمل  لم تجعلنى أنظر  الى علاقتي بأبنائي بشكل مختلف ، نظراً لاننى دائماً ما أتحدث معهم وأناقشهم فى مشاكلهم حتي  يقنع اي طرف مننا الاخر بوجهه نظره ، ولكن العمل ربما  يجعل الآخرين ينظرون الي علاقتهم بأبنائهم بشكل مختلف . 

بوستر مسلسل مين قال 

ذكرتي أن أهم أسباب حماسك للعمل عرضه خارج الموسم الرمضاني .. فهل أسعدك دخوله المنافسة الرمضانية ؟

 العمل لم يكن مقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، حتى أننا صورنا البرومو الخاص بالمسلسل لعرضه خارج الموسم الرمضانى ، ولكن دخوله المنافسة فى رمضان يدل على جودته ، ولكني شخصياُ لا أحبذ عرض أعمالى خلال شهر رمضان لأن هناك أعمال كثيرة تتعرض للظلم ، ولكن فى النهاية  العرض خلال الشهر الكريم سلاح ذو حدين ، لان طعم النجاح فى الأعمال التى تحظى بمشاهدة عالية يكون لها مختلف.

ما هي الأعمال الدرامية التي ستتابعيها خلال شهر رمضان ؟

قررت بشكل مبدئي متابعة 3 أعمال درامية هم بطلوع الروح، والذى تقوم ببطولته الفنانة منة شلبي، فأنا أحب اختياراتها الفنية، كما لفت نظرى البرومو الخاص بمسلسل فاتن أمل حربي، بطولة نيللي كريم، لذا قررت متابعته، بالإضافة الى مسلسل سويتس بالعربي”

 

نادين مسلسل مين قال مين قال رمضان 2022 art entertainment الفنانة نادين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات إعادة مباراة مصر و السنغال

مفاجأة| مصر لديها فرصة.. من يلعب في كأس العالم حال استبعاد إيران ؟

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

"فودافون": مكالمات مجانية وإعفاء من رسوم الإنترنت لـ10 ملايين عميل تأثروا بالعطل

منتخب مصر يتقدم في التصنيف العالمي لـ الفيفا

تقرير المباراة يحكم| فيفا يفتح تحقيقًا في ملف تجاوزات لقاء السنغال ومصر

وزير التعليم : إتاحة الدخول على بنك المعرفة المصري لطلاب المرحلة الابتدائية

قرار عاجل من محمود الخطيب للتعاقد مع مدير فني أجنبي لكرة اليد

ترشيحاتنا

دعاء آخر يوم في شعبان .. كلمات لا ترد في هذه الساعة

أخبار التوك شو| مصطفى بكري لمنتقدي محمد صلاح: أنتم مرضى.. أحمد مجدي يعلن نهاية مشواره في "صدى البلد"

لغير الأطباء.. حظر 4 حالات لمزاولى مهنة العلاج النفسى | تفاصيل

بتحريض من زوجته .. أب يقتل طفله الرضيع لإخراج الجن

أخبار العالم| روسيا تسلم محطة تشيرنوبل النووية إلي أوكرانيا وبايدن يحذر من ارتفاع الأسعار

كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس العالم بـ قطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين فى حوارلـ صدى البلد : خضعت لـ كورس فى الرسم بسبب "مين قال".. ووافقت على العمل قبل قراءته .. وأتابع سويتس وبطلوع الروح في رمضان

فى عيد ميلاد جومانا مراد .. فقدت ابنتها وعشقها لمصر جعلها تتقن اللهجة

رمضان 2022 .. التفاصيل الكاملة لـ يوتيرن وقنوات عرضه

مسلسلات رمضان 2022..كل ما تريد معرفته عن مسلسل دايما عامر وقنوات عرضه

فيديو

لا يوجد تخفيف احمال ..الكهرباء تطمئن المواطنين خلال شهر رمضان وتقدم نصائح للترشيد

القرآن العظيم .. برنامج للدكتور علي جمعة على صدى البلد في رمضان

ادعولي ومتدفنونيش بالليل.. قصة شاب بورسعيد تنبأ بوفاته قبل عدة أشهر "فيديوجراف"

مسلسلات رمضان 2022..كل ما تريد معرفته عن مسلسل دايما عامر وقنوات عرضه

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ