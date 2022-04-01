نادين فى حوارلـ صدى البلد : خضعت لـ كورس فى الرسم بسبب "مين قال".. ووافقت على العمل قبل قراءته .. وأتابع سويتس وبطلوع الروح في رمضان

رمضان 2022

فنانة ذات طابع خاص ، وقد ارتبط الجمهور بها خلال شهر رمضان الكريم من خلال الفوازير التى كانت تقدمها على شاشة التليفزيون المصري ، انها الفنانة نادين التى تشارك هذا العام فى الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل مين قال ، صدى البلد التقي بها فى حوار كشفت فى عن تفاصيل دورها ، قبل عرض المسلسل بساعات .

نادين

فى البداية .. ما صحة موافقتك على المشاركة فى مسلسل “ مين قال ” قبل قراءة السيناريو ؟

نعم ، هذا قد حدث بسبب وجود اسمي كل من المؤلفة مريم ناعوم والمخرجة نادين خان على العمل فقد كنت شاهدت أعمال المخرجة نادين خان السابقة وكنت أشعر انها ستخرج مني كممثلة شكل مختلف ،كما ان مريم ناعوم واحدة من اهم المؤلفات فى العالم العربي ، هذا بالإضافة الى ان هناك أسباب أخري حمستني للموافقة ، فالعمل ككل نال إعجابي خاصة وأنه يتكون من 15 حلقة فقط ، كما كان مقرر عرضه فى البداية خارج الماراثون الرمضاني وهو ما شجعنى أكثر ، فأنا من محبي الأعمال التي تعرض خارج الموسم .

وتضيف نادين : مسلسل مين قال يناقش موضوع هام والسيناريو جيد للغاية وليس بعيد عنى شخصياً فانا داخل الاحدات العب دور أم للفنان أحمد داش الذى سيظهر فى دور طالب يستعد لدخول الجامعة ، وفى الحقيقة أنا أم لولد فى الصف الثانى الثانوى.

نادين

هل الشخصية التي تلعبيها داخل الأحداث تشبه شخصيتك الحقيقة مع أولادك ؟

هناك بعض الصفات فيها تشبهني فى الحقيقة سواء من ناحية التفكير او قربها من أبنائها ، فكلما كان عمر الأم أصغر كانت أقرب الى أبنائها .

وكيف جاء استعدادك للشخصية ؟

لقد حصلت كورس لتعلم رسم البورنج ، وهو نوع متخصص من الرسم ،وعلى الرغم من إجادتي للرسم نظراً لان والدتي رسامة ، إلا أن القائمين على العمل طلبوا مني الحصول إلى كورسات فى هذا النوع من الرسم تحديدااً لإتقان الشخصية ، فهذا النوع من الرسم يعنى “ السكب ” ، وهو له علاقة بتركيبة الشخصية التي العبها داخل الأحداث ، فقد يشعر المشاهد أن شخصية الأم داخل الأحداث تعيش فى دائرة أخرى ، فمن خلال قراءتي للشخصية وجدت ان الأم تعيش فى دائرة أخرى بسبب تركها الى العمل الذى تحبه من أجل التفرغ لأسرتها ، فقد يشعر المشاهد أنها ليست شخصية سعيدة خاصة وأنها كتومة ولا تتحدث .

نادين

العمل يناقش علاقة الآباء بالأبناء ،فهل تجسيدك لشخصية الأم على الشاشة يجعلك تعيدين التفكير فى بعض الامور مع أبنائك ؟

لا ، ولكن جعلني أتأكد ان ما أمر به فى المنزل مع اولادي يحدث فى بيوت مصرية أخرى ، فمشاركتي فى العمل لم تجعلنى أنظر الى علاقتي بأبنائي بشكل مختلف ، نظراً لاننى دائماً ما أتحدث معهم وأناقشهم فى مشاكلهم حتي يقنع اي طرف مننا الاخر بوجهه نظره ، ولكن العمل ربما يجعل الآخرين ينظرون الي علاقتهم بأبنائهم بشكل مختلف .

بوستر مسلسل مين قال

ذكرتي أن أهم أسباب حماسك للعمل عرضه خارج الموسم الرمضاني .. فهل أسعدك دخوله المنافسة الرمضانية ؟

العمل لم يكن مقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، حتى أننا صورنا البرومو الخاص بالمسلسل لعرضه خارج الموسم الرمضانى ، ولكن دخوله المنافسة فى رمضان يدل على جودته ، ولكني شخصياُ لا أحبذ عرض أعمالى خلال شهر رمضان لأن هناك أعمال كثيرة تتعرض للظلم ، ولكن فى النهاية العرض خلال الشهر الكريم سلاح ذو حدين ، لان طعم النجاح فى الأعمال التى تحظى بمشاهدة عالية يكون لها مختلف.

ما هي الأعمال الدرامية التي ستتابعيها خلال شهر رمضان ؟

قررت بشكل مبدئي متابعة 3 أعمال درامية هم بطلوع الروح، والذى تقوم ببطولته الفنانة منة شلبي، فأنا أحب اختياراتها الفنية، كما لفت نظرى البرومو الخاص بمسلسل فاتن أمل حربي، بطولة نيللي كريم، لذا قررت متابعته، بالإضافة الى مسلسل سويتس بالعربي”