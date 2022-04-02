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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

صدى البلد يقدم 3 برامج دينية بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي خلال رمضان

فتاوى رمضان
فتاوى رمضان

يقدم موقع صدى البلد، عددا من البرامج الدينية لمتابعيه خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، لتقديم رسائل توعوية للمسلم خلال الشهر الكريم.

وتنوعت برامج صدى البلد، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ومرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بين الفتاوى الدينية وفضائل الأعمال ومقتطفات من حياة النبي.

وجاءت قائمة برامج موقع صدى البلد، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي، على الآتي: 
برنامج "فتاوى رمضان" وفيه يتم تقديم حلقات رمضانية طوال شهر رمضان يجيب فيها أعضاء الفتوى بمركز الأزهر العالمي، على أبرز الأسئلة التي تهم المسلم في صيامه.

برنامج "فضائل الأعمال" ويشارك فيه عدد من شيوخ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ليتحدثوا فيه عن أبرز فضائل الأعمال التي ينبغي على المسلم الإلتزام بها خلال شهر رمضان المبارك بل وفي كافة الشهور.

برنامج "رحمة على منهاج النبوة" مع الدكتور حمادة شعبان المشرف بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف.

موقع صدى البلد البرامج الدينية شهر رمضان مركز الأزهر العالمي رسائل توعوية مرصد الأزهر

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