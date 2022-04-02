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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. صلاة التراويح في أول أيام رمضان بالمسجد الحرام

صلاة التراويح مساء
صلاة التراويح مساء الجمعة أمس

أدَّى المصلون مساء الجمعة، صلاة العشاء وأول صلاة تراويح في المسجد الحرام في أول ليالي شهر رمضان المبارك لهذا العام بعد رفع الإجراءات الاحترازية،وذلك في أجواء روحانية وإيمانية مفعمة بالخشوع،وسط تكامل الخِدْمَات لضيوف بيت الله الحرام.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي قدمت حزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والوقائية والتشغيلية الهادفة إلى توفير بيئة صحية وآمنة تعين القاصدين على أداء مناسكهم في أجواء روحانية آمنة، ومن هذه الخدمات الإشراف على الساحات، وعمليات التطهير والتعقيم".

وأضافت أن "الإجرءات شملت كذلك خدمات التنقل وخدمات الوكالة المقدمة على أبواب المسجد الحرام و عمليات غسل كامل المسجد الحرام،وتطهيره وتعقيمه بـ(10) غسلات يوميًا عبر أكثر من(4000)عامل وعاملة و130 ألف لتر من المطهرات و2500 لتر يوميًا من أجود أنواع المعطرات، واستخدام قرابة ( 35 ألف لتر) من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والسجاد، كما فُرِشَ البيت العتيق بـ(25000) سجادة, واستخدام (11) (روبوتا) ذكياً لتعقيم المسجد الحرام".

وفي مجال سقيا ماء زمزم تواصل الوكالة جهودها الخاصة بأعمال السقيا،حيث قامت بتوزيع أكثر من (25000) حافظة ماء زمزم موزعة في أرجاء المسجد الحرام،وتشغيل 2500 مشربية بالتوسعة الشمالية الثالثة، وتأمين مصلى الجنائز والمكبرية بالأعداد الكافية من عبوات ماء زمزم،ومتابعة توزيع العبوات في صحن المطاف للمعتمرين،وتعقيم حقائب وحافظات العبوات والعربات.

كما أشرفت الرئاسة على عمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام وتنظيم الدخول والخروج منها،وتحديد مسارات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلالها، وغيرها من الخدمات التي تشرف عليها.

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وسخَّرت الرئاسة الذكاء الاصطناعي والشاشات التفاعلية في خدمة ضيوف الرحمن، ومنها؛(روبوتات) للتعقيم٬ و(روبوتات) لتوزيع ماء زمزم٬ و(روبوت) لإجابة السائلين٬(وروبوت) للتطهير, كما وفرت (8) شاشات تفاعلية للاستفادة من العلوم الشرعية٬ و(34) شاشة إرشاد مكاني٬ و(4) شاشات للإرشاد باللغات، و(9) شاشات لمراقبة خدمتها٬ و (376) جهازاً لاسلكياً؛ليسهل على الموظفين الميدانين من التواصل والتكامل فيما بينهم٬ بجانب وجود (9) محطات لاسلكية لقيادات الرئاسة؛لمتابعة أعمال الميدان وإيصال التوجيهات لهم.

 

 

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