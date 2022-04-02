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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بقميص مشجر.. شمس الكويتية بإطلالة ناعمة على إنستجرام

شمس الكويتية
شمس الكويتية

حرصت المطربة  شمس الكويتية مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة ومختلفة، وهو ما عبر عنه متابعيها من خلال التعليقات.

 

تفاصيل إطلالة شمس الكويتية

 

وتألقت شمس الكويتية، في إطلالتها بإرتداء قميص مشجر بالورود باللون الأبيض وبأكمام طويلة وبتصميم الأوفر سايز ، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

 

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وأكملت شمس الكويتية، إطلالتها بمكياج ناعم، واختارت أن تبرز جمال عينيها الماسكرا والآي شادو والاي لاينر ، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع ترك خصلات شعرها منسدلا بتسريحة انسيابية ناعمة.
 


ولم تتكلف  شمس الكويتية، في ارتداء الاكسسوارات، واختارت ارتداء قرطين وقلادة ناعمة ناعم باللون الذهبي واسورة مميزة وكاجوال على يديها، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وجذابة .


 حياة شمس الكويتية

 

الاسم الحقيقي للمطربة شمس الكويتية "شمس بندر نايف السلمي"، ولدت في 28 أبريل 1980، وهي مغنية كويتية سعودية الأصل، وتحمل أيضا جنسية دولة سانت كيتس ونيفيس (دولة في الكاريبي).

 

ولدت شمس الكويتية، في محافظة حفر الباطن شرقي المملكة العربية السعودية لأب سعودي وأم كويتية، وتوفي والدها وهي في عمر السنتين، وتزوجت والدتها بعد ذلك من رجل كويتي قام بتربيتها وعاشت مع والدتها وزوجها في الكويت، وحصلت على شهادة من «المعهد العالي للفنون الموسيقية» في الكويت.

 

بداية شمس الكويتية 

 

بدأت شمس الكويتية مشوارها الغنائي بتكوين فرقة شعبية في نهاية تسعينيات القرن العشرين، بينما كانت بدايتها الفعلية عندما قامت بتوقيع عقد مع «شركة رناد للصوتيات» التي تولت إصدار أول ألبوم غنائي خاص بها بعنوان «حبيب الورد» في عام 2001، وأشرف عليه الملحن السعودي أحمد الفهد.

واستمرت شمس الكويتية بتقديم أغانيها باللهجة الخليجية، وطرحت ألبومها الثاني في 2002، واختارت الفنانة أغنية «سبع مرات» لتصويرها فيديو كليب، واسم الأغنية هو نفس عنوان ألبومها الجديد، تعاونت شمس مرة أخرى مع الفنان السعودي خالد عبد الرحمن بعد تعاونها معه في ألبومها الأول، حيث كانت الأغنية الثانية في الألبوم «هلا» من كلماته وألحانه.

 

طريق الشهرة لـ شمس الكويتية

 

وأصدرت  شمس الكويتية في عام 2007 ألبومين غنائيين بنسختين الأولى باللهجة الخليجية والثاني باللهجة المصرية «شمس خليجي» و«شمس مصري» من إنتاج «شركة سربرايز الأمريكية» وهي أول مغنية عربية توقع عقدًا مع شركة إنتاج أمريكية.

 

وتناوب على كتابة كلمات أغاني العملين مجموعة كبيرة من الكتاب في دول الخليج ومصر وكذلك في الألحان والتوزيع محتويًا على 22 أغنية بواقع 12 أغنية مصرية وعشر أغان خليجية وتعتبر هذه الحالة هي الأولى عربيًا وخليجيًا.

 

وقدمت شمس الكويتية المشاركة مع السعودي محمد عبده أغنية منفردة بعنوان «سور الكويت العظيم» في سبتمبر 2007، وصورت الموسيقى في منطقة السرة في الكويت تحت إنتاج تلفزيون الوطن.

 

وأصدر استوديو مزيكا ألبومها “صباحك خير” في 2012، يتضمن الألبوم 17 أغنية تعاونت فيها شمس مع عدة ملحنين من بينهم ميشيل فاضل وناصر الصالح، وكررت شمس تعاونها مع المخرج جميل جميل المغازي إذ قام بإخراج أغنيتها 24 ساعة التي صورتها على طريقة الفيديو كليب من أجل الترويج للألبوم.

دخلت شمس الكويتية عالم الأغاني الرياضية المخصصة لجماهير كرة القدم بأغنيتها «نصراوي لا تكلمني» وذلك بعد شهرة وسم «متصدر لا تكلمني» الذي أطلقه مشجعي نادي النصر السعودي في نهايات عام 2013، حيث أطلقت أغنيتها في 23 مارس 2014 وحققت ربع المليون خلال أسبوع.

 بثت أغنيتها نصراوي لا تكلمني على التلفزيون السعودي لتصبح شمس أول مغنية نسائية يظهر صوتها على القناة الأولى بعد أكثر من ثلاثين سنة من الإيقاف.

كان أول ظهور لشمس الكويتية في عمل تمثيلي عام 2018، حين شاركت في المسلسل الكوميدي “عوض أبا عن جد” الذي تبثه قناة إم بي سي في رمضان، وهو من بطولة أسعد الزهراني وحبيب الحبيب.

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