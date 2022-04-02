أبرزها سيارة جورج هاريسون الفريدة.. جولة لمتحف سيارات ماكلارين F1 .. فيديو

تعتبر مشاهدة سيارة مكلارين F1 تجربة نادرة جداً وفريدة من نوعها، لكن جودي كيد عارضة الأزياء وقائدة سيارات قامت بفحص سبعة منهم دفعة واحدة في معرض Retromobile في فرنسا، وذلك رفقة تاجر وجامع السيارات الفاخرة سيمون كيدستون.

جولة لمتحف سيارات ماكلارين F1 ابرزها سيارة جورج هاريسون الفريدة

تبدأ الجولة من البداية بتفقد كيد وكيدستون لسيارة مكلارين F1 XP3، ويعتبر هذا النموذج التجريبي هو أقدم مثال على للسيارة الخارقة التي لا تزال موجودة حتى الآن، والتي قام مصمم السيارات الخارقة الشهير جوردون موراي بتصميمها واستخدمها كسيارة شخصية.

جولة لمتحف سيارات ماكلارين F1 ابرزها سيارة جورج هاريسون الفريدة

بعد ذلك ينتقلون إلى سيارة سباق F1 GTR ويلاحظ كيدستون أن قيادتها في الشارع قد يكون صعبًا لأنه لا يوجد مكيف للهواء والنوافذ لا تفتح، حيث لن تكون رحلة ممتعة في يوم حار.

جولة لمتحف سيارات ماكلارين F1 ابرزها سيارة جورج هاريسون الفريدة

ثم قاموا بفحص سيارة F1 سوداء يمتلكها كيدستون، كان البائع بالمزاد عندما اشتراها مالكها الحالي وأحضرها إلى المملكة المتحدة، ثم في وقت لاحق اشتراها كيدستون ليضمها لمجموعتة الفريدة.

جولة لمتحف سيارات ماكلارين F1 ابرزها سيارة جورج هاريسون الفريدة

الطراز التالي كان سيارة F1 Longtail النادرة للغاية، ويعتبر هذا هو نموذج ماكلارين الأولي للطراز، وهناك نسختين فقط تم انتاجهما منها، ثم قاموا بفحص سيارة سباق F1 Longtail.

جولة لمتحف سيارات ماكلارين F1 ابرزها سيارة جورج هاريسون الفريدة

انتقلوا إلى سيارة جورج هاريسون الأرجوانية المخصصة للفورمولا 1، وكان الموسيقي الشهير صديقًا لجوردون موراي وقام بتكليفه بتصميم سيارة فريد، ولم يتم عرض Harrison's F1 على الملأ منذ عام 1995.

جولة لمتحف سيارات ماكلارين F1 ابرزها سيارة جورج هاريسون الفريدة

جاءت المحطة الأخيرة في الجولة وهي إلقاء نظرة على بعض تذكارات سيارات الفورمولا ون، على سبيل المثال صنع Fender و McLaren غيتارًا فريدًا باللون الأرجواني وحزام من ألياف الكربون يتناسب مع سيارته، حتى أنها تضمنت تصميماً خاصاً ليلائم منطقة تخزين السيارة.