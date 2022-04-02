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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موجود بأعماله وسيرته.. بدرية طلبة: مينفعش رمضان من غير سمير غانم

صدى البلد

تذكرت الفنانة الكوميدية بدرية طلبة الراحل سمير غانم  بفيديو من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر سمير غانم وهو يغني رمضان جانا وعلقت بدرية طلبة على الفيديو  قائلة :  مينفعش رمضان من غيره لكن ميعظمش علي اللي خلقه موجود بأعماله وبسيرته الحلوة اللي عمرها ما حتتنسي معانا علي طول .

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يُذكر أن الفنانة بدرية طلبة شاركت في مسلسل “البرنس” خلال شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

وشارك فى بطولة العمل، كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه؛ ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

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