عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان: 19 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة مطروح

وزير الإسكان
وزير الإسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجارٍ تنفيذ 19 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى لخدمة أهالى محافظة مطروح، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، التابعة للوزارة، تنفيذ تلك المشروعات.

وقال وزير الإسكان إنه تم الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة مطروح، وهى، محطة تحلية مياه سيدي عبدالرحمن (الرميلة 3)، ومحطة تحلية مياه الضبعة، ومحطة تحلية مياه سيدي براني، ومشروع الخط الناقل من محطة تحلية الضبعة حتي رافع مياه غزالة بطول 24 كم بأقطار مختلفة، بينما جارٍ تنفيذ محطة تحلية شرق مطروح.

وأضاف الوزير، أنه جارٍ تنفيذ 8 مشروعات للصرف الصحى، بمحافظة مطروح، وهى صرف صحي الحمام المتكامل، ومحطات رفع صرف صحى سيوة، وتوسعات محطة معالجة مدينة مرسى مطروح، ومحطات الرفع أرقام (7-8-9) ضمن مشروع توسعات محطة معالجة مدينة مرسى مطروح، ومشروع تصميم وتنفيذ صرف صحي المناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحي بنطاق المرحلتين الثانية والثالثة بمدينة مرسي مطروح، ومشروع صرف صحى مدينة العلمين، ومشروع صرف صحى مدينتي النجيلة وسيدى برانى، ومشروع صرف صحى مدينة السلوم.

وأشار اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه تم أيضاً بمحافظة مطروح، الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات للصرف الصحى، وهى، مشروع صرف صحي مطروح (المرحلتين الأولى والثانية)، ومشروع صرف صحى الضبعة المتكامل، ومشروع صرف صحى الإسكان الاجتماعى بمدينة الحمام، ومشروع استكمال محطات الرفع وشبكات الانحدار وخطوط الطرد لمشروع صرف صحى مرسى مطروح، ومشروع صرف صحى سيوة.
 

محافظة مطروح المجتمعات العمرانية الصرف الصحى مياة الشرب اسكان المشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال علام: فيفا يستدعي رئيس الاتحاد السنغالي للتحقيق ونثق في إعادة المباراة

لعدم ثبوت الهلال.. الأحد أول أيام رمضان في إندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية : تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2022

5 دول تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان .. بث مباشر

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

حالة الطقس أول أيام رمضان.. شديد الحرارة والعظمى 36 بالقاهرة و41 بالصعيد

موعد أول أيام رمضان .. السبت أم الأحد | الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

أول يوم رمضان.. الأرصاد:موجة شديدة الحرارة وفارق 15 درجة بين النهار والليل

الأرصاد: اليوم ذروة ارتفاعات درجات الحرارة.. والعظمى تسجل 36 | فيديو

ليفربول يستدرج واتفورد لانتزاع صدارة الدوري الإنجليزي.. اليوم

أول أيام رمضان 2022.. مبطلات الصيام ومكروهاته وكل ما يفسد الفريضة

20 صورة ترصد هدوء لجان امتحانات 4 ابتدائي الشهرية أول أيام رمضان

حكم كذبة أبريل.. المفتي السابق يحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأغرب.. كاهن يتسلق رأس فيل من أجل امتطائه|شاهد

لا يوجد جمهور.. مقطع فيديو يفضح رئيس صربيا خلال احتفال رسمي

أغرب تحدي.. امرأة تتناول 19 قطعة دجاج في دقيقة واحدة|فيديو

لقطة نادرة.. مصور يلتقط صورة من الأرض لرواد فضاء في السماء

فيديو

غادة عادل: سيدة أربعينية ترفض الزواج قادتنى إلى أحلام سعيدة.. فيديو

صاحب اتيليه يصور النساء خلسة داخل البروفة .. ما قصته

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة مع سيدة الغربية “فيديوجراف”

تفاصيل مرعبة.. أب يقتل ابنه الرضيع بحجة إخراج الجن ويذبح زوجته

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ