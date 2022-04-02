ضمن حياة كريمة.. توزيع 4 آلاف كرتونة رمضان بجنوب الأقصر

شهد مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وصول 4 آلاف كرتونة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي سيتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع التابعة لمركز ومدينة إسنا، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والتي انطلقت تحت شعار " وصل الخير " .



وأوضح محمود صادق منسق عام حياة كريمة في الأقصر ، أن كرتونة المواد الغذائية تزن 12 كيلو جرام وتتكون من "مكرونة وصلصة وزيت وسمنة وسكر وأرز وفول، وبلح وياميش رمضان" وسيتم توزيع الكراتين على الأسر الأولى بالرعاية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني، لاستهداف أكبر قاعدة من الفئات الأولى بالرعاية .

وأضاف منسق عام حياة كريمة بالأقصر، أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمركز للتمكن من توحيد قاعدة بيانات للأسر المستحقة للدعم، ويتم تسجيل من يحصل على الكرتونة لضمان عدم التكرار، ووصول تلك المساعدات إلى مستحقيها.

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