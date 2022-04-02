صحف الإمارات.. دبي تهنئ العالم الاسلامى بحلول رمضان.. العراق يحقق أعلى إيرادات شهرية من صادرات النفط خلال 50 عاماً .. 600 مجسّم جمالي زينة الشهر الفضيل فى رأس الخيمة

صحف الإمارات

رأس الخيمة تتزين لـ «رمضان» بـ 600 مجسّم جمالي

الإمارات تهنئ العالم الاسلامى بحلول رمضان

العراق يحقق أعلى إيرادات شهرية من صادرات النفط خلال 50 عاماً

تناولت صحف الإمارات اليوم مجموعة من الأخبار والتقارير الهامة على المستوي المحلي والدولي ففى صحيفة الخليج الإماراتية بدأت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، بتزيين طُرق الإمارة وميادينها بـ 600 تشكيل ضوئي ومجسّم زينة مبتكر، في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وجاءت «زينة رمضان» هذا العام بأشكال جمالية لافتة، وتصاميم هندسية متميزة، ودلالات ومعان معبّرة، في إطار التقليد السنوي الخاص بشهر رمضان المبارك، لتعزيز أبعاد وقيم الشهر الفضيل، وإضفاء مشاهد جمالية مُعبّرة، ودعم أجواء البهجة والسعادة بحلوله.

وفى صحيفة الاتحاد بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الإماراتية، برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر «تويتر»: «نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية قدوم شهر رمضان المبارك أهلّه الله علينا بالأمن والإيمان.. والسلامة والإسلام.. وجعله الله شهر خير وبركة على العالم وجميع المسلمين..».

وقال الشيخ محمد بن زايد عبر «تويتر»: «أهنئ شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الفضيل.. وندعو الله عز وجل أن يعم فيه الخير والبركة على وطننا العزيز، ويديم علينا وعلى العالم الأمن والاستقرار».

وهنأ الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، نائب رئيس الدولة، و أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات و أولياء العهود ونواب الحكام، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة علىهم أعواماً مديدة بموفور الصحة والعافية والسعادة.

كما وجّه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التهنئة إلى شعب الإمارات الكريم والمقيمين على أرضها الطيبة.

وهنأ الشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الفضيل، داعياً الله عز وجل أن يعم فيه الخير والبركة عليهم وعلى العالم أجمع الأمن والاستقرار.

وفى الإمارات نيوز حققت وزارة النفط في العراق إيرادات مالية تجاوزت 11 مليار دولار من صادرات النفط، في الشهر الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان مساء أمس الجمعة، أن معدل صادرات العراق اليومية من حقول وسط وجنوبي العراق ومن حقول كركوك الشمالية. بلغت 3 ملايين و244 ألف برميل يومياً خلال مارس الماضي.

وأشارت إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 110 دولارات للبرميل الواحد. والإيرادات المالية التي تحققت الشهر الماضي التي تجاوزت 11 مليار دولار، هي أعلى إيرادات مالية شهرية منذ العام 1972.