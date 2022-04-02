عاجل
اقتصادية الشيوخ: التوسع فى زراعات القمح يوفر مليارات الدولارات بفاتورة الاستيراد البنتاجون: تخصيص 300 مليون دولار إضافية كمساعدة عسكرية لأوكرانيا تجارة الشيوخ: الدولة نجحت فى توفير السلع الرمضانية بكميات وفيرة وبأسعار مخفضة انتقاد جماهيري لـ محمد أنور ببرنامج رامز: وصفك عنصري.. قدم اعتذارا مشروع قانون لمكافحة هدر الطعام.. ونواب : أصبح سلوكا منتشرا عالميا ولابد من خفض الإنفاق على المواد الغذائية ..وإعادة توزيع بقايا الأكل الصالح على الأسر البسيطة يدعم التكافل الإجتماعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الإمارات.. دبي تهنئ العالم الاسلامى بحلول رمضان.. العراق يحقق أعلى إيرادات شهرية من صادرات النفط خلال 50 عاماً .. 600 مجسّم جمالي زينة الشهر الفضيل فى رأس الخيمة

الإمارات
الإمارات

صحف الإمارات
رأس الخيمة تتزين لـ «رمضان» بـ 600 مجسّم جمالي
الإمارات تهنئ  العالم الاسلامى بحلول رمضان
العراق يحقق أعلى إيرادات شهرية من صادرات النفط خلال 50 عاماً

تناولت صحف الإمارات اليوم مجموعة من الأخبار والتقارير الهامة على المستوي المحلي والدولي ففى صحيفة الخليج الإماراتية بدأت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، بتزيين طُرق الإمارة وميادينها بـ 600 تشكيل ضوئي ومجسّم زينة مبتكر، في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وجاءت «زينة رمضان» هذا العام بأشكال جمالية لافتة، وتصاميم هندسية متميزة، ودلالات ومعان معبّرة، في إطار التقليد السنوي الخاص بشهر رمضان المبارك، لتعزيز أبعاد وقيم الشهر الفضيل، وإضفاء مشاهد جمالية مُعبّرة، ودعم أجواء البهجة والسعادة بحلوله.

وفى صحيفة الاتحاد بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الإماراتية، برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر «تويتر»: «نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية قدوم شهر رمضان المبارك أهلّه الله علينا بالأمن والإيمان.. والسلامة والإسلام.. وجعله الله شهر خير وبركة على العالم وجميع المسلمين..».

وقال الشيخ محمد بن زايد عبر «تويتر»: «أهنئ شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الفضيل.. وندعو الله عز وجل أن يعم فيه الخير والبركة على وطننا العزيز، ويديم علينا وعلى العالم الأمن والاستقرار».

وهنأ الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة،  نائب رئيس الدولة، و أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات و أولياء العهود ونواب الحكام، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة علىهم أعواماً مديدة بموفور الصحة والعافية والسعادة.

كما وجّه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التهنئة إلى شعب الإمارات الكريم والمقيمين على أرضها الطيبة.

وهنأ  الشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الفضيل، داعياً الله عز وجل أن يعم فيه الخير والبركة عليهم وعلى العالم أجمع الأمن والاستقرار.

وفى الإمارات نيوز حققت وزارة النفط في العراق إيرادات مالية تجاوزت 11 مليار دولار من صادرات النفط، في الشهر الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان مساء أمس الجمعة، أن معدل صادرات العراق اليومية من حقول وسط وجنوبي العراق ومن حقول كركوك الشمالية. بلغت 3 ملايين و244 ألف برميل يومياً خلال مارس الماضي.

وأشارت إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 110 دولارات للبرميل الواحد. والإيرادات المالية التي تحققت الشهر الماضي التي تجاوزت 11 مليار دولار، هي أعلى إيرادات مالية شهرية منذ العام 1972.

الامارات العراق رأس الخيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال علام: فيفا يستدعي رئيس الاتحاد السنغالي للتحقيق ونثق في إعادة المباراة

لعدم ثبوت الهلال.. الأحد أول أيام رمضان في إندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان .. بث مباشر

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب في أول أيام رمضان| شاهد

موعد أول أيام رمضان .. السبت أم الأحد | الإفتاء تحسم الجدل

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

دعاء أول يوم رمضان 2022.. إعلان الرؤية خلال ساعات

ترشيحاتنا

تبلغ ذروتها اليوم.. الأرصاد: درجات الحرارة تنخفض مرة أخرى الأحد والاثنين

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان.. ومواقيت الصلاة

دراسة: الهواتف المحمولة لا تسبب الإصابة بأورام الدماغ

لا تعتمد على الحفظ .. التعليم تكشف هدف امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 2 إبريل 2022

بعد إلغائها بسبب كورونا.. إقامة أول مائدة رحمن منذ عامين.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأغرب.. كاهن يتسلق رأس فيل من أجل امتطائه|شاهد

لا يوجد جمهور.. مقطع فيديو يفضح رئيس صربيا خلال احتفال رسمي

أغرب تحدي.. امرأة تتناول 19 قطعة دجاج في دقيقة واحدة|فيديو

لقطة نادرة.. مصور يلتقط صورة من الأرض لرواد فضاء في السماء

فيديو

معجبون طالبوا بتسجيله كاملا.. أحمد سعد يبدع فى تلاوة القرآن الكريم |فيديو

تفاصيل مثيرة في سقوط 4 أشخاص خطفوا تاجر أعلاف بالمنوفية.. فيديو جراف

غادة عادل: سيدة أربعينية ترفض الزواج قادتنى إلى أحلام سعيدة.. فيديو

صاحب اتيليه يصور النساء خلسة داخل البروفة .. ما قصته

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ