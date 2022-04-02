مسلسل انحراف الحلقة الأولى.. جرأة المخرج رؤوف عبد العزيز وبراعة روجينا

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل انحراف -المعروض عبر قناة صدى البلد الفضائية- الكثير من الأحداث المشوقة، وطرحت العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع بشكل جرئ في طرحها وطريقة تناولها، والتي تنم عن مسلسل قوي يخوض السباق الرمضاني الحالي للمخرج رؤوف عبد العزيز، خاصة أنه مأخوذ عن أحداث حقيقة.

ومن أبرز تلك الأحداث هو التريند الذي أصبح قضية الساعة، وبمثابة هوس لعدد من الشخصيات لامتلاك القوة في المجتمع معتقدين أنها أسهل وأسرع طريق لفتح جميع الأبواب المغلقة.

وكانت بداية الحلقة الأولى مع ظهور الدكتورة حور الشخصية التي تقدمها النجمة روجينا في برنامج تلفزيوني، باعتبارها طبيبة نفسية، تقدم العديد من النصائح الطبية للناس، وفجأة بدون أي مقدمها يوم متصل بالهجوم عليها وبسبها ويخسر من حديثها على الهواء مباشر خلال أحداث البرنامج الذي تقدمة "انجي علي"، ولكن رد فعل حور يصدم إنجي حيث تطلب من الذهاب إلى عيادتها لكي تعرف مشكلته ويحلها، ولكن نفاجأ بأنها هي من رتبت كل هذا الأمر.

وتعبر حور عن رأيها وأسباب ما تفعلة، قائلة: "البلد دي بتاع دوشة عاوزة تنجحي من غير ما تشتغلي اعملي دوشة الناس بتؤمن بالدوشة أكتر من الشطارة، هي معادلة اتشتمي تشتهري، الاضواء كلها هتتسلط عليكي، وأي كلمة هتقولها هتتسمع، والناس هتنسي اساسا ليه كانت بتشتمك، الشهرة في بلدنا عزوة زي الفلوس والمناصب الي نستند عليها وتفتح الابواب المقفولة".

ويحسب للمخرج رؤوف عبد العزيز جرأته في طرح هذه القضية بهذا الشكل خاصة أن من المخرجين المعروف عنه جرأته في تناول الموضوعات التي تمس الأسر المصرية، ولكنه من منطق الرأي والرأي الأخر نجد على النقيض تماما، صديقها الطبيبة النفسية سارة، التي تقدمها الفنانة ندى عادل، تنتقد كل كلامها وغير موافقة عليه وتعتبره متاجرة بآلام الناس.

وتتنقل كاميرا المخرج رؤوف عبد العزيز بسلاسة في نقل تفاصيل الأحداث بشكل مشوق يجعل المشاهد دائما في حالة شغف لمعرفة باقي تفاصيل الأحداث، التي تنقلنا إلى ظهور الدكتور عاصم -أحمد فؤاد سليم- ملطخًا بالدماء، ويدخل قسم شرطة وبيده سكين ويعترف لشرطي بجريمة قتله لزوجته، حيث اعترف الدكتور عاصم بدوافع قتل زوجته فيروز الشربيني الشخصية التي تقدمها الفنانة ريهام سعيد، بسبب مشاكل عائلية، مطالبًا بتدخل طبيبته النفسية حور علوان في التحقيق لمساعدته، ويتضح أنه قتله بدافع خيانتها له، ويقع في حيرة الاعتراف بحقيقة المشاكل العائلية خوفًا على مظهره الاجتماعي والأحاديث الجانبية للناس.

كما تلقى الحلقة الأولى الضوء على التفكك الأسرى، من خلال شخصية شريف التي يقدمها الفنان"أحمد صفوت"، برفقة هناء أم ابنته وطليقته في وجود المحامي خاصة بعد رغبة طليقته شريف في الزواج من رجل أخر، ويكون تواجد المحامي لتحديد مهام الاهتمام بطفلتهما بعد الانفصال بدلًا من تدخل المحاكم، منعًا من إفساد نفسية الطفلة.

فأثناء قيادة شريف السيارة يرى سارقًا ينتشل حقيبة سيدة أمام عينيه فقام بمطاردته، وكانت ابنته برفقة في السيارة، فشعرت بذعر كبير، مما أدى لانزعاجها لتغيير وجهتهما وتفضيل العمل على التركيز معها، وسمحت الفرصة لها بالهروب منه والعودة لوالدتها هناء.

واستطاع المؤلف المبدع مصطفى شهيب ان يعتمد بشكل كبير على عنصر الصدمة في الأحداث ليستمر هذا العنصر في بداية الحلقة حتى نهايتها، حيث زادت نهاية الحلقة الأولى من سخونة الأحداث عندما قامت الدكتور حور باستدراج زوجها رجل الأعمال طلعت، والذي جسد دوره الفنان محمد لطفي الى نقطة التقاء في الصحراء وقتلته بدم بارد على أنغام الموسيقى الكلاسيكية، كل هذه الأحداث المليئة بالإثارة والغموض والعناصر المركبة استطاع أن يوظفها بمهارة شديدة المخرج رؤوف عبد العزيز، ويضع المشاهد أمام سؤال واحد " كل ده حصل في حلقة واحدة؟. وبالتاكيد ما زال عنصر التشويق مستمر ولا سيما لوجود نجوم كبار يجتمعون في هذا العمل الفني.

ونجد من الوهلة الأولى للمسلسل، أن روجينا سوف تفاجئ الجمهور على مدار حلقات المسلسل بشخصية قوية، اعتمدت فيها على تغيير جلدها كليا بقيادة المخرج رؤوف عبد العزيز في دور يبدو من الوهلة الأولى أنه من الأدوار المركبة الصعبة، حيث اعتمدت على الانسلاخ من شخصيتها المستقلة والانخراط في شخصية العمل، والتعبير عن الانفعالات بكل الحواس، من نبرة صوت تعلو وتنخفض وفق مقتضيات المشهد، ونظرات هادئة وحادة تعبر عن مكنون الشخصية نفسها.

ملخص أحداث مسلسل انحراف

مسلسل"انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

أبطال مسلسل انحراف

ويشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كلا من سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، و محمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، و سما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.