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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دراما رمضان 2022| مواعيد عرض مسلسل انحراف للنجمة روجينا

مسلسل انحراف
مسلسل انحراف

يعرض مسلسل انحراف، الذي يعد البطولة المطلقة الثانية للنجمة روجينا، ضمن الموسم الرمضاني المقبل على قناة صدى البلد الفضائية، وعدة قنوات اخرى. 

 

مواعيد عرض مسلسل انحراف

ويعرض يعرض مسلسل انحراف عبر قناة النهار دراما في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا، ويعاد في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءا، والثانية والنصف ظهرا.

كما يعرض مسلسل انحراف، عبر قناة النهار العامة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا، ويعاد في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا، والتاسعة والنصف صباحا.

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دراما واقعية تحبس الأنفاس.. قتل وصراع إخوة في مسلسل انحراف

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صدى البلد تعرض مسلسل انحراف في رمضان

التيزر الأول لمسلسل انحراف.. أحمد فؤاد سليم يقتل زوجته

كشفت المخرج رؤوف عبد العزيز عن التيزر الأول لـ مسلسل انحراف، بطولة روجينا، في ثاني بطولاتها المطلقة، والذي حمل جملة "مستوحى من أحداث حقيقة".

وطرح رؤوف عبد العزيز، التيزر الأول من مسلسل انحراف، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بدون روجينا، حيث ظهر الفنان القدير أحمد فؤاد سليم يدخل إحدى دوائر الأمن وهو ملطخ بالدماء ويحمل في يده سكين، ويعترف على نفسه بقتل زوجته، قائلا:"أنا قتلت مراتي"، مما يؤكد لنا عن وجود تفاصيل وأحداث مثيرة ومشوقة.

 

إثارة تحبس الأنفاس.. التيزر الثاني لمسلسل انحراف

وتضمن التيزر الثاني لـ مسلسل انحراف، لقطات متنوعة من الأحداث تعبر عن الغموض والإثارة والتشويق التي تحبس الأنفاس خلال الأحداث، فتضمنت لقطات جريمة، ودراما نفسية، تعبر عن خليط فني متنوع، ممزوج بعدة ألوان درامية، تشير إلى تشعب الحبكات داخل قصة رئيسية واحدة، قدمه المخرج رؤوف عبد العزيز في لوحة فنية رائعة.

واعتمدت نجمة مسلسل انحراف الفنانة روجينا، على تغيير جلدها كليا في دور يبدو من الوهلة الأولى أنه من الأدوار المركبة الصعبة، بينما جسدته هي بطريقة منفردة، اعتمدت على الانسلاخ من شخصيتها المستقلة والانخراط في شخصية العمل، والتعبير عن الانفعالات بكل الحواس، من نبرة صوت تعلو وتنخفض وفق مقتضيات المشهد، ونظرات هادئة وحادة تعبر عن مكنون الشخصية نفسها.

وتميز أيضا الفنان محمد لطفي، في التيزر بلقة مأخوذة من مشهد صامت، لعبه بحرفية عالية، زاد من درجة التشويق لمعرفة مدلول هذه الشخصية، بينما استطاع مخرج العمل رؤوف عبد العزيز، على اختيار الكادرات بعناية، وجمع لقطات من مشاهد متفرقة تقترب مدتها من 30 ثانية، تطرح تساؤلا في ذهن المشاهد حول ماذا سترمي له باقي الأحداث.

 

الإخوة يتفارقون.. التيزر الثالث لمسلسل انحراف

وحمل التيزر الثالث لمسلسل انحراف، بين طيات مشاهده واحدة من أهم الصراعات الاجتماعية التي بدأت منذ بدء الخليقة، حيث سلط الضوء على صراع الإخوة والأشقاء. 

وفي جملة لافتة قالتها النجمة القديرة سميحة أيوب «احنا ما بقيناش اخوات» ببداية التيزر، كانت بمثابة ملخص لواحدة من الصراعات الداخلية في أحداث المسلسل. 

وزادت حالة الغموض حول أحداث المسلسل، بعد ظهور سميحة أيوب في مواجهة وصراع مع شقيقها ضمن الأحداث (عبد العزيز مخيون)، بينما ظهر الفنان محمد مهران، في لقطة أخرى مرددا: «أيوة الضفر بيطلع من اللحم». 

واختتم التيزر بجملة سميحة أيوب، التي بروزت هذا الصراع حيث قالت: «قابيل قتل هابيل»، فهل سنرى ضمن أحداث المسلسل تطور الصراع إلى القتل بين الاشقاء. 

واحتوى التيزر على مشاهد الحركة (الأكشن) والتراجيديا التي تميزت بها نجمة العمل روجينا، ليبرز المسلسل تنوع التيمات الدرامية خلال الأحداث التي ستشكل وجبة دسمة للمشاهد خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، استطاع المخرج رؤوف عبد العزيز أن يبرزها على الشاشة، ليلقي الضوء على احداث حقيقية مستوحاة من الواقع.

 

الأغنية الدعائية لـ مسلسل انحراف بصوت محمد محيي

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل "انحراف"، بطولة النجمة روجينا المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم، الأغنية الدعائية للمسلسل، من غناء النجم محمد محيي، وألحان عمرو مصطفى، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا المختلفة قبل أيام قليلة من طرح المسلسل الجديد.

ونشر المخرج رؤوف عبد العزيز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أغنية مسلسل "انحراف"، وعلق عليها قائلا:"اغنية مسلسل #انحراف، غناء النجم #محمد_محيى، كلمات : مصطفى ناصر، ألحان : عمرو مصطفى،#رمضان٢٠٢٢".

ملخص أحداث مسلسل انحراف

مسلسل"انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

 

أبطال مسلسل انحراف

ويشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كلا من سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، و سما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.

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