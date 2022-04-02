عبدالغني هندي: شهر رمضان يعالج جوانب روحية ونفسية وسلوكية

قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدين ليس فقط القيام بالصلاة والصيام، بل أن الدين يعتمد ويقوم بشكل كبير على السلوك الحسن، لافتا إلى أن السلوك مرتبط بكافة أركان الإسلام.

وشدد "عبد الغني هندي" خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، على أهمية الاستمرارية في إداء الأعمال الحسنة، متابعا: من علامات قبول العمل هو الاستمرار في أداء العمل.

واستشهد بقول رسول الله :" (أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل)"، متابعا: الله عز وجل يضاعف الحسنات والأعمال خلال شهر رمضان، ولذلك يجب أن نستمر في أداء الأعمال الحسنة.

وأضاف:" شهر رمضان يعالج الجانب الروحي والنفسي"، مسترسلا: الصيام له منافع صحية عديدة ولكننا نغفل دائما عن فوائدة الروحية ومعالجته للنفس والسلوك.