أساليب الاتيكيت في عزومات رمضان

كشفت الدكتورة شيماء البهي، خبيرة علم الاعصاب والاتيكيت، عدد من قواعد الاتكيت التي يستحسن فعلها في شهر رمضان الكريم.



وقالت خبيرة علم الاتيكيت خلال لقائها ببرنامج “ انبوكس” المذاع على قناة صدى البلد 2 ، أثناء التحضير لعزومات الفطار في شهر رمضان يجب تقديم الدعوة قبلها بأسبوع أو ثلاثة أيام على الأقل



و وجهت بأن يكون الأسبوع الأول من العزومات في فطار الشهر الكريم الاهل والأقارب.

وأضافت خبيرة علم الاتيكيت أنه يستحسن أن نذهب للكبار في العزومات ويمكن الاعتذار عن العزومات للأهل بتليفون والتحدث بطريقه لطيفه .

