البنتاجون يتعهد بدعم أوكرانيا بأسلحة نوعية في مواجهة روسيا

يقدم البنتاجون ما يصل إلى 300 مليون دولار من الإمدادات العسكرية لأوكرانيا ، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والمركبات المدرعة والمدافع الرشاشة ، كجزء من جهد أوسع لتعزيز القوات الأوكرانية التي تقاتل الغزو الروسي، وفق ماذكرت صحيفة ذا واشنطن بوست.



قال السكرتير الصحفي للبنتاجون جون كيربي أمس الجمعة إن المساعدة سيتم إرسالها بموجب مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية ، وهو برنامج يتيح للولايات المتحدة شراء الأسلحة مباشرة من الشركات المصنعة بدلاً من تسليم الأسلحة من مخزونها إلى أوكرانيا .

تُظهر الحزمة الأخيرة أن المساعدة المقدمة لأوكرانيا تتطور بعد أسابيع من القتال ، حيث تعلم الولايات المتحدة وشركاؤها المزيد عن تكتيكات موسكو الهجومية وقدرات كييف.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنها خصصت أكثر من 1.6 مليار دولار كمساعدات أمنية منذ الغزو الروسي.

وقال للصحفيين "مع تغير التكتيكات على الأرض ، نحتاج إلى تغيير ما نوفره" .

هذا الأسبوع ، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أيضًا أن كانبيرا سترسل مركبات كييف المدرعة ، بعد يوم من إخبار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمشرعين الأستراليين".