خيانة عظمى..إلهام شاهين: اللي نشر صور عيد ميلادي خرّجته من حياتي |فيديو

كشفت الفنانة إلهام شاهين، تفاصيل تعرضها لما وصفته لـ"الخيانة العظمي" بسبب نزول حفل عيد ميلادها على السوشيال ميديا.

وقالت شاهين، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة المحور: "صور عيد الميلاد نزلت من غير علمي، وصفحتي الشخصية معليهاش صورة واحدة، كان في حد غلطة في حياتي وخرجته من حياتي لما نشر الصور".

وواصلت:"كانت كارثة، فوجئت إن بيتي كان مذاع على الهواء، كنت هموت فيها، واللي عمل كده مش هقول الله يسامحه .. الله لا يسامحه، وخرج من حياتي.. أنا طوال الوقت انتقد التفاهه الموجودة على السوشيال ميديا، ولا أتعامل معها، وفيه ناس زعلت لأنها اتشمت بسببي.. الناس وثقت فيا وفي بيتي وفقدوا الثقة بسبب ناس تبحث عن التريند.. الغرض شر".