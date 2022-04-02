ريهام عبد الغفور: عزاء عمتي يقتصر على العائلة بسبب فيروس كورونا

أعلنت الفنانة ريهام عبد الغفور، أن عزاء شقيقة والدها، الفنان أشرف عبد الغفور، سيكون مقتصرًا علي الأسرة فقط .

وأضافت ريهام عبد الغفور، في تصريح لـ صدى البلد، أنهم قرروا أن يقتصر العزاء علي العائلة بسبب وجود فيروس كورونا.

وفاة شقيقة أشرف عبد الغفور



أدى الفنان أشرف عبد الغفور صلاة الجنازة على شقيقته والتي أعلن عن وفاتها صباح اليوم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وذلك بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وحرص على حضور صلاة الجنازة عدد من الأهل والأقارب ومن بين أعضاء النقابة الفنانين، الفنان منير مكرم.

وأعلن الفنان أشرف عبد الغفور، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم، رحيل شقيقته فوزية محمد.

وكتب أشرف عبد الغفور :"توفيت إلى رحمة الله أختي الغالية السيدة فوزية محمد، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم السبت 2 أبريل بجامع الحصري بمدينة 6 أكتوبر، والدفن بمقابر العائلة في طريق الواحات".

لمحات عن أشرف عبد الغفور

اشتهر أشرف عبد الغفور بتقديم الأدوار التاريخية والاجتماعية والدينية الهامة على مدار مشواره الفني، كما تولى منصب نقيب المهن التمثيلية لأكثر من عام، وجاء خلفا له أشرف زكي.

ويمتلك أشرف عبد الغفور تاريخا قويا في كل مجال، ففي التلفزيون شارك في بطولة عدة مسلسلات منها فارس بلا جواد والقاهرة والناس، أما في السينما فشارك في بطولة عشرات الأفلام منها الشيطان ورجال في المصيدة وصوت الحب.