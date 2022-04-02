عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام عبد الغفور: عزاء عمتي يقتصر على العائلة بسبب فيروس كورونا

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

أعلنت الفنانة ريهام عبد الغفور، أن عزاء شقيقة والدها، الفنان أشرف عبد الغفور، سيكون مقتصرًا علي الأسرة فقط .

وأضافت ريهام عبد الغفور، في تصريح لـ صدى البلد، أنهم قرروا أن يقتصر العزاء علي العائلة بسبب وجود فيروس كورونا.

 

وفاة شقيقة أشرف عبد الغفور


أدى الفنان أشرف عبد الغفور صلاة الجنازة على شقيقته والتي أعلن عن وفاتها صباح اليوم  عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وذلك بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وحرص على حضور صلاة الجنازة عدد من الأهل والأقارب ومن بين أعضاء النقابة الفنانين، الفنان منير مكرم.

وأعلن الفنان أشرف عبد الغفور، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم، رحيل شقيقته فوزية محمد.

وكتب أشرف  عبد الغفور :"توفيت إلى رحمة الله أختي الغالية السيدة فوزية محمد، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم السبت 2 أبريل بجامع الحصري بمدينة 6 أكتوبر، والدفن بمقابر العائلة في طريق الواحات".

لمحات عن أشرف عبد الغفور
اشتهر أشرف عبد الغفور بتقديم الأدوار التاريخية والاجتماعية والدينية الهامة على مدار مشواره الفني، كما تولى منصب نقيب المهن التمثيلية لأكثر من عام، وجاء خلفا له أشرف زكي.

ويمتلك أشرف عبد الغفور تاريخا قويا في كل مجال، ففي التلفزيون شارك في بطولة عدة مسلسلات منها فارس بلا جواد والقاهرة والناس، أما في السينما فشارك في بطولة عشرات الأفلام منها الشيطان ورجال في المصيدة وصوت الحب.

ريهام عبد الغفور الفنانة ريهام عبد الغفور أشرف عبد الغفور مقتصر علي الاسرة فقط وفاة شقيقة أشرف عبد الغفور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلهام شاهين: الله يحرق السوشيال ميديا بجاز.. ومعرفش مين مي العيدان دي

احترمي عمرك واحتشمي | إلهام شاهين ترد على هجوم مي العيدان ..فيديو

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

مناسبة للتأمل والسمو.. بايدن يقتبس آية من القرآن لتهنئة المسلمين بشهر رمضان

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

زنا محارم.. أزمة في أول يوم رمضان بسبب مشهد خارج بمسلسل ليلى علوي

كدنا نتعرض للموت|حارس محمد صلاح يكشف أسرارًا صادمة عن مباراة مصر والسنغال

الاختيار 3 الحلقة 1.. ياسر جلال يجسّد شخصية الرئيس السيسي

موضوعات متعلقة

ميريام فارس تتلقي انتقادات بسبب ملابسها في أحد الاعلانات:«غير مناسبة لشهر رمضان»|شاهد

لأول مرة..دينا الشربيني تتحدث عن علاقتها بـ عمرو دياب في "ادينا بندردش"

مسلسل توبة الحلقة 1.. عمرو سعد يتشاجر مع رجال ماجد المصري

داليا شوقي تشارك في أحلام سعيدة والعائدون برمضان 2022

بعد شكوى برنامج على cbc.. تغيير اسم مسلسل فيفي عبده وشيرين رضا

صابرين ضحية رامز جلال اليوم في برنامج المقالب

أمير كرارة: العائدون مسلسل وطني يحكى عن بطولات الرجال.. ولا تشغلني المنافسة الرمضانية|حوار

الجامعة جنب الأهرامات.. مشهد خاطئ بأولى حلقات "المداح 2"

ترشيحاتنا

الكرملين: هيبة الدولار واليورو اهتزت بسبب العقوبات على روسيا

في غياب مصطفي محمد.. جالاتا سراي يهزم فاتح قره جمرك بهدفين

دخلت دوامة الكحول .. أحمد عزمي: أخويا اتقتل في حادثة بشعة |فيديو

الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الهلال السوداني غدا

الاتحاد الجامبي: وفاة بكاري جاساما في باريس شائعة

الاختيار 3 الحلقة 1..ياسر جلال بشخصية الرئيس السيسي يتحدث عن نشأته بالجمالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باتشاي كريم.. تعرف على التكافل بالصين بين 130 مليون مسلم في رمضان

ميريام فارس تتلقي انتقادات بسبب ملابسها في أحد الاعلانات:«غير مناسبة لشهر رمضان»|شاهد

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية لجمهورية قبرص

الأغرب.. كاهن يتسلق رأس فيل من أجل امتطائه|شاهد

فيديو

خلي بالك.. أضرار كثيرة لتناول التمر الهندي.. تعرف عليها|فيديو جراف

تقي من التشنجات والإرهاق.. أطعمة يجب تناولها خلال الصيف

رامز موفي ستار.. كواليس صادمة عن هجوم حنان مطاوع على رامز جلال

تعرف على الفئات الممنوعة من الصيام في رمضان.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ