السفير البريطاني في القاهرة: نحلم بالتعاون بين مصر والجامعات البريطانية

كشف جاريث بايلى، السفير البريطاني بالقاهرة، حجم التعاون بين مصر وبريطانيا في مجال التعليم، موضحا “هناك إقبالا كبيرا وطلبا هائلا على الجامعات البريطانية في مصر، التي توفر مستوى من التعليم يركز أكثر على المهارات الاحترافية المؤهلة لسوق العمل”.

وتابع خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم السبت، " نحلم أن يكون هناك تعاون بين مصر والجامعات البريطانية، والطريق مفتوح للاستثمار أكثر في هذا المجال.

وتابع السفير البريطاني بالقاهرة، أننا نوفر منح لـ 40-50 طالب سنويًا أن يتجه لبريطانيا ليحصل على الماجيستير ويعود لمصر لخدمة الوطن والشعب، معربًا عن فخره بهذه المنح، موضحًا أنه يتم توفير منح بمجال الهندسة والرياضيات والعلوم، مع التركيز على اهمية تمكين المرأة بهذه المجالات التقليدية والذي يؤدي لتمكين المرأة بسوق العمل.

وأشار إلى أن مصر تشهد تقدمًا كبيرًا في تمكين المرأة في جميع المجالات وفي القضاء وهذا لأول مرة نرى قاضية في المحكمة، والوزيرات المصريات يتمتعن بمستوى عالٍ جدًا من الكفاءة.