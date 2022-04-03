بهذه الشروط.. جهازأكتوبر الجديدة يطرح 465 مقبرة جديدة

طرح جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة ، عدد 465 مقبرة جاهزة مسلمين لقاطني مدن 6 أكتوبر - حدائق أكتوبر - 6 أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد ومحافظة الجيزة أحياء وضواحيها.

وأعلن جهاز 6 أكتوبر، أن المقبرة بمساحة 40م2 بنظام مقابل الانتفاع بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات وتقديم استمارة الحجز والمستندات بجهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة .



وأوضح الجهاز أنه سيتم طرح كراسات الشروط بجهاز المدينة، مقابل 200 جنيه، ويتم تقديم استمارات لحجز والمستندات المطلوبة بداية من يوم 3 ابريل وحتى 27 ابريل، وتبلغ قيمة حق الانتفاع 112830، بخلاف 5 آلاف جنيه وديعة صيانة.

