زراعة الشيوخ تستكمل مناقشة أزمة الأسمدة والمبيدات هذا الأسبوع

قال النائب وحيد عامر عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، ان اللحنة في صدد عقد عدد من الاجتماعات هذا الأسبوع الحالي، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، من اجل تناول عدد من الموضوعات المتعلقة بمجال الزراعة.

وتابع عامر خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" انه من المقرر استكمال مناقشة ملف الاسمدة والعمل على سرعة حل إشكالية نقصها بالنسبة للمساحات، كما سيتم التطرق ايضا الى ملف المبيدات .

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد جلسته العامة يوم الأحد الموافق 10 أبريل المقبل.

وكان قد رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الاسبوع الاخير من شهر مارس الماضى.

وقبيل رفع الجلسة توجه بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة شهر رمضان الكريم، قائلا: يهل علينا الأيام القادمة شهر رمضان المُعظم، شهر النفحات والبركات، ولا يسعني ونحن نستقبل أيام الرحمة والمغفرة إلا أن أدعو المولى عز وجل، راجيًا أن يُعيده على مصر قيادة وشعبًا بالتقدم والرخاء.

وتابع: انتهز هذه المناسبة الجليلة لأتقدم باسمي وباسمكم جميعًا لرئيس الجمهورية وللشعب المصري بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وكلّ عام وشعوب الأمة الإسلامية بخير وأمن وأمان وسلام، وكل عام وأنتم بخير.