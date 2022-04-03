الجيش الأوكراني : حدة الهجمات الجوية والصاروخية من جانب روسيا تراجعت

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية يوم السبت تراجع حدة الهجمات الجوية والصاروخية الروسية قائلة إن موسكو واصلت سحب وحداتها عبر شمال أوكرانيا.

وقالت الهيئة في منشور على فيسبوك إن القوات الروسية المنسحبة تنشر ألغاما على الطرق وفي بعض البلدات.

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمس، أن القوات الروسية تسعى للسيطرة على شرق وجنوب البلاد واشتكى من أن الدول الغربية لم تزود كييف بما يكفي من الأنظمة المضادة للصواريخ.

وأشاد زيلينسكي، في كلمة ألقاها عبر الفيديو في وقت متأخر من اليوم السبت، بالقوات التي تدافع عن ميناء ماريوبول وقال إن مقاومتها تتيح لمدن أخرى كسب مزيد من الوقت.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.