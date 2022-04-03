3 إبريل.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك

تتبدل الاجواء الفلكية مع انتقال القمر الى برج الثور الترابي فتتحسن ظروف كل من مواليد الثور العذراء والجدي..



قالت خبيرة الابراج عبير فؤاد بانتظار مولود اليوم سنة مميزة تحمل اليك نوعية فلكية مميزة على كافة الاصعدة نشاط حيوية وحظاً واضحة ومثمرة جيدة ومميزة تساوم على مركز اجتماعي تفاوض تتقدم تسافر أو تشارك في حملة أو ورشة عمل وتعزز موقعك وتسمح لك بالربح والانتصار وقد تصل الى نتيجة مالية ومعنوية لها علاقة بمسائل اكاديمية دراسية او عقود.



مولود اليوم الاحد 3 نيسان ابريل من برج الحمل



يتصف مواليداليوم من برج الحمل بأنه نشيط و دؤوب. محب للمغامرة. يحب ألعاب التحدي والانتصار. انساني يحب العدل ويكره الظلم. يناقش بجرأة و ثقة و فخر عندما تتحداه. انسان عفوي جدا و الأكثركمالا و مثالا. يحب أن يلقى الدعم والمدح المناسبين دائما. اذا غضب فإنه يهدأ بسرعة و يسامح عن ما مضى. يمتلك الحمل براءة الأطفال فتراه يحب ما يحبه الأطفال. يقوم بدور القائد العظيم معتمدا طريق الصدق و الصراحة. جريء في مواقف الدفاع عن الآخرين لأنه يكره الظلم والظالمين .