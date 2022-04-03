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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| غائبون حاضرون بدراما رمضان.. نجاة شقيق المطرب علي الألفي من الموت.. سمير صبري يكشف تطورات حالته الصحية

اخبار الفن
اخبار الفن

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية المهمة نعرض لحضراتكم أبرزها:

غائبون حاضرون بدراما رمضان.. الإختيار 3 لروح وحيد حامد.. والكبير لـ "سمير غانم"

حرص عدد من صناع الاعمال الدرامية في موسم رمضان على تذكر نجوم وشخصيات عامة راحلون عن عالمنا، واهداء العمل الي ارواحهم، ولقت هذه اللفته اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومن هذه المسلسلات.
 

نجاة شقيق المطرب علي الألفي من الموت في حادث تصادم.. تفاصيل

أعلن المطرب علي الألفي ، عن نجاة شقيقه من الموت في حادث تصاضم  فى بورسعيد وقت الفطار ، ونشر تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع “ فيسبوك ”.

 

بعد عرض اولى حلقات “ دايما عامر” .. مصطفى شعبان يكتسح ترند تويتر

تصدر الفنان مصطفى شعبان ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد عرض الحلقة الاولى من مسلسل “ دايما عامر” .

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 1.. ظهور لشخصية السادات ووفاة عبدالعزيز مخيون

بدأت الأحداث في مسلسل جزيرة غمام عام 1977 داخل جزيرة تحمل اسم جزيرة عرفات وعرفت قديما بـ"جزيرة غنان"، وظهر  الفنان محمد نصر في شخصية الرئيس السادات في أول الحلقة.

 

بعد نقله إلى المستشفى.. سمير صبري يكشف تطورات حالته الصحية

كشف الفنان سمير صبري تطورات حالته الصحية بعد نقله إلى المستشفى واستعداده لإجراء عملية جراحية.

اخبار الفن مصطفى شعبان سمير غانم دراما رمضان وحيد حامد

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