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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غائبون حاضرون بدراما رمضان.. الإختيار 3 لروح وحيد حامد.. والكبير لـ "سمير غانم"

دلال عبد العزيز -
دلال عبد العزيز - سمير غانم - وحيد حامد

حرص عدد من صناع الاعمال الدرامية في موسم رمضان على تذكر نجوم وشخصيات عامة راحلون عن عالمنا، واهداء العمل الي ارواحهم، ولقت هذه اللفته اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومن هذه المسلسلات


الاختيار 3

بدأت امس إذاعة الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار3، بتحية للكاتب الراحل وحيد حامد، ويغرض العمل على قناة ON، ومنصة WATCH IT، وقناة الشارقة الإماراتية.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.


الكبير 6


بدأت أولى حلقات مسلسل "الكبير أوي" الجزء السادس بلفتة إنسانية، وذلك بتقديم التحية لروح الفنان الراحل سمير غانم.

ونشر احمد مكى عبر حسابه علي انستجرام صورة وكتب "إهداء إلي من أضحكنا وعلمنا الضحك الأستاذ سمير غانم" وعلق قائلا "سمير غانم نسألكم الدعاء".


يشارك في بطولة المسلسل مع أحمد مكي، كل من؛ هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين أبو الحجاج، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، محمد أوتاكا، إخراج أحمد الجندي ويعمل «مكي» في الجزء الجديد من المسلسل الشهير الكبير أوى على إضافة جرعة كوميدي جديدة وكبيرة ومختلفة.

في بيتنا روبوت

عرضت امس الحلقة الاولى من مسلسل فى “بيتنا روبوت ٢ ” بطولة الفنان هشام جمال وشيماء سيف وليلى أحمد زاهر .

وشهدت أحداث الحلقة  الاولى إهداء خاص الى روح الفنانة الراحلة “دلال عبد العزيز” التى كانت تجسد دور والدة هشام جمال بالجزء الأول من المسلسل.


تدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول  شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الاشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبرت جديد.

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سوتس

وأهدت أسرة مسلسل سوتس بالعربي الحلقة الأولى من العمل الذي ينافس ضمن الموسم الرمضاني الحالي إلى روح نقيب المحاميين الدكتور رجائي عطية الذي توفي منذ نحو أسبوع أثناء ترافعه في المحكمة ومزاولة مهنته.


مسلسل سوتس بالعربي حصريا على قنوات CBC في تمام الساعة 9 مساءا، أما الإعادة الأولى في الساعة 2.05 صباحا، والثانية 8.45 صباحا، إلى جانب طرحه على منصة WATCH IT.

مسلسل "سوتس" الذي بدأ تصويره في يناير الماضي، يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم آسر ياسين، أحمد داوود، صبا مبارك، ريم مصطفى، تارا عماد، محمد شاهين، وهو من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد.
 

خالد الصاوي سمير غانم بيومي فؤاد صبرى فواز وحيد حامد

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