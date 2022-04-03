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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعودية.. إدارة المرور توضح خطوات إسقاط المركبات التالفة إلكترونياً عبر منصة أبشر

الإدارة العامة للمرور
الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية

أعلنت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية ، عن خطوات إسقاط المركبات التالفة أو المُهملة إلكترونياً عبر منصة “أبشر” بشكل سهل ومُيسر.

 

أوضحت الإدارة العامة للمرور وعلى حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، أن خطوات استفادة الفرد من خدمة إسقاط المركبات خلال المهلة التصحيحية تتضمن الدخول إلى منصة أبشر، ومن ثم استعراض المراكز المُعتمدة.

 

ونوهت إدارة المرور إلى أن الخطوات تشمل التوجه للمركز، وبعدها يتم تسليم المركبة واللوحات وإعطاء المركز رمز التأكيد الذي تم إرساله على الجوال.

 

وكانت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية ، قد اعلنت من قبل عن طريقة يُمكن من خلالها معرفة ما إذا كانت توجد مخالفات أم لا على سيارة يتواصل تسجيلها باسم شخص متوفى.

 

وأوضحت الادارة العامة للمرور السعودى ، خلال ردها على استفسار من أحد الأشخاص حول طريقة معرفته وجود مخالفات على مركبة لشخص متوفى وتم إغلاق حسابه في “أبشر”.

 

و لفتت المرور السعودية إلى أنه يمكن في تلك الحالة التأكد من وجود مخالفات على المركبة أو لا عن طريق مراجعة أقرب قسم رخص سير.

 

وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية أن نظام الأمان للسيارات يلزم جميع الركاب بضرورة ارتداء حزام الأمان ، وليس السائق فقط ، وإلا ستحرر في حقهم مخالفة مرورية.

 

وكان قد وجه مغرد في منصة تويتر للتدوينات ، سؤالاً للحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور السعودي حول إلزامية الركاب بارتداء حزام الأمان .

 

وأجابت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية بقولها: «وفقاً لنظام المرور فقد ألزم الركاب باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق، ويترتب على ذلك مخالفة تحرر بحقهم».

المملكة العربية السعودية الادارة العامة للمرور المرور السعودي موقع التواصل الاجتماعي ادارة المرور

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