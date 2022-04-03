فيراري 812 كومبتزيوني تظهر لأول مرة في لندن.. شاهد

شوهدت سيارة فيراري 812 Competizione الفريدة من نوعها وهي تسلم لمالكها الجديد في لندن، من خلال فيديو نشرته قناة The TFJJعلى اليوتيوب، وتعتبر هذه هي أول سيارة خارقة من هذا الطراز يقودها احد العملاء في العاصمة البريطانية لندن.

فيراري 812 كومبتزيوني تظهر لأول مرة تظهر في لندن

كما يظهر في الفيديو المرفق تأتي السيارة الخارقة التي تعمل بمحرك V12ومع لون (Canna Di Fucileوشريط Giallo Fly)، وتم اطلاق فيراري 812 Competizione العام الماضي مع نظيرتها Targa ، Ferrari 812 Competizione.

فيراري 812 كومبتزيوني تظهر لأول مرة تظهر في لندن

تم القاء نظرة على المقصورة الداخلية والتي تأتي مع كل مركبة الإطلاق تقريبًا باستثناء أن عجلة القيادة موضوعة على الجانب الأيمن، والأفضل من ذلك يمكنك سماع محرك V12ينبض بالحياة، حيث يفتخر بصوت قوي وانيق معالج من جميع الأسطوانات الـ 12.

فيراري 812 كومبتزيوني تظهر لأول مرة تظهر في لندن

وبصفتها 812 يتم تشغيل 812 Competizione بواسطة محرك سحب طبيعي بسعة 6.5 لتر V12 يولد 830 حصانًا (610 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 510 رطل (692 نيوتن متر)، ويعتبر أقوى من محرك سيارة 812 Superfast بمقدار 30 حصانًا، وذلك على الرغم من انخفاض عزم الدوران بمقدار 19 رطل قدم (26 نيوتن متر).

فيراري 812 كومبتزيوني تظهر لأول مرة تظهر في لندن

يمكن لـ 812 Competizione التسارع بسرعة تصل إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كيلومتر في الساعة) خلال 2.85 ثانية فقط وإلى 124 ميلاً في الساعة (200 كيلومتر في الساعة) في 7.5 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى أكثر من 211 ميلاً في الساعة (340 كم / ساعة).

فيراري 812 كومبتزيوني تظهر لأول مرة تظهر في لندن

تعد 812 Competizione ليست آخر سيارة فيراري تعمل بمحرك V12، حيث قدمت العلامة الإيطالية دايتونا SP3 في نوفمبر 2021، أحدث عضو في تشكيلة Icona، يُوصف بأنه أكثر طرازات فيراري كفاءة من حيث الديناميكية الهوائية على الإطلاق، والذي يعيد تفسير تصاميم فيراري الكلاسيكية للعصر الحديث.

فيراري 812 كومبتزيوني تظهر لأول مرة تظهر في لندن

وفي سياق متصل تدخل فيراري حقبة جديدة من خلال تقديم أول SUV لها، Purosangue والتي سيتم عرضها لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام، وذلك مع ظهور أول إعلان تشويقي رسمي الشهر الماضي.