مسلسل العائدون الحلقة الأولى .. أمير كرارة يكشف تهريب الآثار المصرية

عضو داعش يقتل والده

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل العائدون للفنان أمير كرارة، تصاعدا في الأحداث وزيادة التشويق والإثارة.

وبدأت أحداث الحلقة الأولى لمسلسل العائدون قيام أمير كرارة بتخدير هارب مصري يعمل في تهريب الآثار المصرية للخارج، وبالفعل يتم اقتياده إلى مصر ووضعه في تابوت وشحنه على طائرة.

ويتم التحقيق مع مهرب الآثار ويعترف بتفاصيل عمليات التهريب وحصوله على أموال التهريب داخل صالات المقامرة في أوروبا، ويتم بعدها مفاجأته بأنه داخل مصر وتم ترحيله.

وتحكم جماعة داعش الإرهابية بالإعدام على رجل مسن، وتأمر ابن هذا الرجل (المنضم في تنظيم داعش) بأن ينفذ الحكم في والده.

وبالفعل يقتل الابن والده في مشهد مأساوي، ويردد الأب آية طاعة الوالدين قبل تنفيذ حكم قتله، قائلاً:

كما شهدت الحلقة وفاة والدة نادين (الفنانة أمينة خليل) بعد إصابتها بمرض لفترة، بالإضافة لعمل نادين بجهاز المخابرات المصرية، كما يقوم محمد فراج بالتجسس على أجهزة جماعة داعش الإرهابية.

مواعيد عرض مسلسل العائدون

ويعرض مسلسل العائدون لـ أمير كرارة، عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:45 مساء، ويعاد المسلسل في تمام الساعة 4:55 مساءً.

برومو مسلسل العائدون

طرح مؤخرًا البرومو الأول لـ مسلسل العائدون والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2022 علي مجموعة قنوات dmcوقناة دبي .

وظهر في البرومو كل من ابطال مسلسل العائدون امير كرارة وامينة خليل ومحمود عبد المغني.

أفيشات مسلسل العائدون

طرح الفنان أمير كرارة البوستر الرسمى لـ مسلسل العائدون، عبر حسابه بتطبيق “إنستجرام”، والذى يخوض به الماراثون الرمضانى 2022.

وعلق أمير كرارة قائلا: “العائدون رمضان 2022.. كرمك يا رب”.

القنوات العارضة لمسلسل العائدون

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا عبر قناة "DMC"، ومنصة "WATCH IT".

علاقة مسلسل العائدون بـ هجمة مرتدة

وطرحت عدد من الأفيشات المنفردة لعدد من الأبطال، وهم أمير كرارة وأمينة خليل وهانى رمزي الذى سوف يكون مفاجأة العمل، حيث يقدم دورا بعيداً عن الكوميديا.

وكان باهر دويدار، مؤلف مسلسل "العائدون" الذي يعرض في رمضان 2022، نفى أن يكون المسلسل جزءا ثانيا من "هجمة مرتدة" الذي عرض رمضان الماضي، قائلاً: "قصة تانية خالص وجايز الناس جالهم الإحساس ده لأن المسلسل من نفس اللون الدرامي، لكن قصة منفصلة وليست امتدادا لهجمة مرتدة".

وأضاف دويدار، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "المسلسل يتناول فكرة "العائدون" من منطلق الإرهاب من الأوكار التي كانت قد صممت لملذات آمنة للإرهاب"، كاشفاً أن أحداث المسلسل حقيقية تتناول حقبة حقيقية دارت أحداثها في الفترة ما بين 2018-2020 وهي فترة حديثة جداً، وبالتالي الفترة الزمنية لم تتجاوز ثلاثة أو أربع سنوات".

أحداث مسلسل العائدون

تدور أحداث مسلسل “العائدون” حول الكشف عن بعض المؤامرات التى تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التى تنبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.

أبطال مسلسل العائدون

يشارك فى بطولة مسلسل “العائدون” كل من أمير كرارة وهانى رمزي وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار، ومن المقرر عرضه عبر مجموعة قنوات dmc - منصة watch it - قناة دبي، بالإضافة الى منصة شاهد “عربياً”.