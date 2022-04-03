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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اعرف حقك..مياه الشرب والصرف الصحي توضح طريقة دفع مديونيات الفواتير على أقساط شهرية

صدى البلد

صرح الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بأن الجهاز أوضح من خلال مبادرة "اعرف حقك" عبر موقعه الإلكتروني، وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، عن كيفية الاستفادة من خدمة تقسيط وجدولة المواطنين لمديونيات فواتير المياه المستحقة على أقساط شهرية، بسبب تأخر الدفع وتراكم فواتير المياه غير المسددة.

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وقال الدكتور محمد حسن مصطفى: تتضمن المستندات اللازمة لتقديم طلب تقسيط مديونية فواتير المياه غير المسددة، ما يلى، استمارة طلب الخدمة من العميل أو المنتفع، وبطاقة الرقم القومي للعميل، ونموذج طلب تقسيط مديونية، وآخر فاتورة تم سدادها من العميل، ورقم التليفون الأرضى والمحمول للعميل.


وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إلى أن الإجراءات المطلوبة لجدولة المديونيات، تشمل، استيفاء نموذج طلب تقسيط المديونية، وسداد 25 % من المديونية كدفعة مقدمة (كحد أدني)، وتحرير العميل إقراراً بقبوله دفع الأقساط محملة بمقابل التقسيط المحدد باللائحة، وإخطار مركز الإصدار بجدولة المديونية.

مياه الشرب والصرف الصحي حماية المستهلك فواتير المياة موقع التواصل الاجتماعي بطاقة الرقم القومي ديون التقسيط Finance Real Estate

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