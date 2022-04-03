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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هذا ما قالته مصادر المخابرات الأمريكية

هل ينوي بوتين إعلان انتصار روسيا في الشرق الأوكراني؟

بوتين
بوتين

عدلت روسيا استراتيجيتها الحربية فيما يخص أوكرانيا، لتذهب للتركيز  على مسار آخر، يتمثل في محاولة السيطرة على دونباس ومناطق أخرى في شرق أوكرانيا مع تحديد موعد مستهدف في أوائل مايو  لهذه السيطرة، وفقًا لما كشف عنه عدد من المسؤولين الأمريكيين المطلعين على أحدث تقييمات المخابرات الأمريكية، وفق ما ذكرت  (سي إن إن).

بعد أكثر من شهر من الحرب، لم تتمكن القوات  روسيا البرية من السيطرة على المناطق التي تقاتل فيها.

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قال المسؤولون الأمريكيين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتعرض لضغوط لإثبات قدرته على تحقيق النصر ، وشرق أوكرانيا هي المكان الذي من المرجح أن يكون فيه قادرًا على القيام بذلك بسرعة.

وبحسب أحد المسؤولين ، فإن اعتراضات المخابرات الأمريكية تشير إلى أن بوتين يركز على 9 مايو ، "يوم النصر" لروسيا.

ويعد  يوم 9 مايو ، عطلة احتفالية في التقويم الروسي ، وهو اليوم الذي تحتفل فيه البلاد باستسلام النازيين في الحرب العالمية الثانية، وتقوم فيه القوات الروسية باستعراض ضخم للقوات والأسلحة عبر الميدان الأحمر أمام الكرملين.

ويقول المسؤولون إن بوتين يريد أن يكون قادرًا على الاحتفال بانتصار ما  في حربه خلال  ذلك اليوم.

لكن مسؤولين آخرين، قالوا  أنه حتى لو كان هناك احتفال روسي، فإن النصر الفعلي قد يكون بعيدًا.

بوتين موكب نصر في 9 مايو

وذكر  مسؤول عسكري  أوروبي: "سيقيم بوتين موكب نصر في 9 مايو بغض النظر عن حالة الحرب أو محادثات السلام".

ومع ذلك ، يقول المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون إن أي مواعيد نهائية قد تحددها موسكو خطابيًا لا تغير الواقع على أرض الواقع الذي يبدو أن روسيا تستعد فيه لاحتمال نشوب صراع ممتد في أوكرانيا.

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